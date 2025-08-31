Israel ataca novamente subúrbios da Cidade de Gaza

Forças israelitas atacaram os subúrbios da Cidade de Gaza durante a noite, por ar e terra, destruindo casas e expulsando mais famílias da área, enquanto o gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se prepara para discutir, este domingo, um plano para tomar a cidade. As autoridades de saúde locais afirmam que tiros e ataques israelitas mataram pelo menos 18 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam obter comida perto de um local de ajuda no centro da Faixa de Gaza, e pelo menos duas em uma casa na Cidade de Gaza. O gabinete do porta-voz militar israelita disse estar a rever os relatos.

Moradores de Sheikh Radwan, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza, afirmam que o território está sob bombardeamento de tanques e ataques aéreos israelitas durante todo o sábado e domingo, forçando as famílias a procurar abrigo nas partes ocidentais da cidade. O exército israelita intensificou gradualmente as operações ao redor da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira, terminou as pausas temporárias na área que permitiam entregas de ajuda, designando-a como "zona de combate perigosa". "Eles estão a infiltrar-se no coração da cidade, onde centenas de milhares estão a abrigar-se, vindos do leste, norte e sul, enquanto bombardeiam essas áreas por ar e terra para assustar as pessoas e fazê-las sair", disse Rezik Salah, pai de dois filhos, da localidade de Sheikh Radwan.