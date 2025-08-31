Menu
Faixa de Gaza

Israel ataca novamente subúrbios da Cidade de Gaza

31 ago, 2025 - 11:08 • Reuters

O exército israelita intensificou gradualmente as operações ao redor da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira, terminou as pausas temporárias na área que permitiam entregas de ajuda, designando-a como "zona de combate perigosa".

Forças israelitas atacaram os subúrbios da Cidade de Gaza durante a noite, por ar e terra, destruindo casas e expulsando mais famílias da área, enquanto o gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se prepara para discutir, este domingo, um plano para tomar a cidade.

As autoridades de saúde locais afirmam que tiros e ataques israelitas mataram pelo menos 18 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam obter comida perto de um local de ajuda no centro da Faixa de Gaza, e pelo menos duas em uma casa na Cidade de Gaza.

O gabinete do porta-voz militar israelita disse estar a rever os relatos.

Ataques na Cidade de Gaza fazem 19 mortos, porta-voz do Hamas entre os alvos

​Médio Oriente

Ataques na Cidade de Gaza fazem 19 mortos, porta-voz do Hamas entre os alvos

Forças israelitas intensificam operação militar na(...)

Moradores de Sheikh Radwan, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza, afirmam que o território está sob bombardeamento de tanques e ataques aéreos israelitas durante todo o sábado e domingo, forçando as famílias a procurar abrigo nas partes ocidentais da cidade.

O exército israelita intensificou gradualmente as operações ao redor da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira, terminou as pausas temporárias na área que permitiam entregas de ajuda, designando-a como "zona de combate perigosa".

"Eles estão a infiltrar-se no coração da cidade, onde centenas de milhares estão a abrigar-se, vindos do leste, norte e sul, enquanto bombardeiam essas áreas por ar e terra para assustar as pessoas e fazê-las sair", disse Rezik Salah, pai de dois filhos, da localidade de Sheikh Radwan.

"Nunca te esqueças de mim". Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza ao filho

Faixa de Gaza

"Nunca te esqueças de mim". Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza ao filho

A jornalista da Associated Press, Mariam Adu Dagga(...)

Um responsável israelita afirmou que o gabinete de segurança de Netanyahu se vai reunir na noite de domingo para discutir as próximas fases da ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último bastião do Hamas.

Uma ofensiva em larga escala só deve começar nas próximas semanas. Israel afirma que quer evacuar a população civil antes de enviar mais forças terrestres.

Cerca de metade dos mais de 2 milhões de habitantes do enclave estão atualmente na Cidade de Gaza. Estima-se que vários milhares tenham deixado a cidade rumo às áreas central e sul do enclave.

O exército israelita alertou os líderes políticos de Israel que a ofensiva está a colocar em risco os reféns do Hamas que continuam em Gaza. Os protestos em Israel a pedir o fim da guerra e a libertação dos reféns intensificaram-se nas últimas semanas.

Grandes multidões manifestaram-se em Tel Aviv na noite de sábado, e as famílias dos reféns protestaram em frente às casas dos ministros na manhã deste domingo.

