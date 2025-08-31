Israel ataca novamente subúrbios da Cidade de Gaza

31 ago, 2025 - 11:08 • Reuters
Forças israelitas atacaram os subúrbios da Cidade de Gaza durante a noite, por ar e terra, destruindo casas e expulsando mais famílias da área, enquanto o gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se prepara para discutir, este domingo, um plano para tomar a cidade.
As autoridades de saúde locais afirmam que tiros e ataques israelitas mataram pelo menos 18 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam obter comida perto de um local de ajuda no centro da Faixa de Gaza, e pelo menos duas em uma casa na Cidade de Gaza.
O gabinete do porta-voz militar israelita disse estar a rever os relatos.
Moradores de Sheikh Radwan, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza, afirmam que o território está sob bombardeamento de tanques e ataques aéreos israelitas durante todo o sábado e domingo, forçando as famílias a procurar abrigo nas partes ocidentais da cidade.
O exército israelita intensificou gradualmente as operações ao redor da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira, terminou as pausas temporárias na área que permitiam entregas de ajuda, designando-a como "zona de combate perigosa".
"Eles estão a infiltrar-se no coração da cidade, onde centenas de milhares estão a abrigar-se, vindos do leste, norte e sul, enquanto bombardeiam essas áreas por ar e terra para assustar as pessoas e fazê-las sair", disse Rezik Salah, pai de dois filhos, da localidade de Sheikh Radwan.
Um responsável israelita afirmou que o gabinete de segurança de Netanyahu se vai reunir na noite de domingo para discutir as próximas fases da ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último bastião do Hamas.
Uma ofensiva em larga escala só deve começar nas próximas semanas. Israel afirma que quer evacuar a população civil antes de enviar mais forças terrestres.
Cerca de metade dos mais de 2 milhões de habitantes do enclave estão atualmente na Cidade de Gaza. Estima-se que vários milhares tenham deixado a cidade rumo às áreas central e sul do enclave.
O exército israelita alertou os líderes políticos de Israel que a ofensiva está a colocar em risco os reféns do Hamas que continuam em Gaza. Os protestos em Israel a pedir o fim da guerra e a libertação dos reféns intensificaram-se nas últimas semanas.
Grandes multidões manifestaram-se em Tel Aviv na noite de sábado, e as famílias dos reféns protestaram em frente às casas dos ministros na manhã deste domingo.