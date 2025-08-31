"O mundo e a humanidade estão a ser salvos pelo povo palestiniano". Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

31 ago, 2025 - 13:40 • João Pedro Quesado
Mariana Mortágua considera que a resistência palestiniana está a salvar a humanidade. Antes da partida da Flotilha Global Sumud de Barcelona para Gaza, a líder do Bloco de Esquerda afirmou que Israel está a matar o direito internacional e humanitário.
"Quando Israel mata pessoas palestinianas contra a lei, não assassinam apenas crianças, assassinam o direito internacional, assassinam o direito humanitário, assassinam a segurança dos povos do mundo, assassinam a humanidade", argumentou Mariana Mortágua, acrescentando que "por isso, o povo palestiniano, com a sua resistência, com o seu "sumud", está a salvar-nos. Estamos a ser salvos pelo povo palestiniano".
"Sumud" é um termo que representa a cultura palestiniana e ideologia de uma perseverança firme, e surgiu depois da Guerra dos Seis Dias, de 1967. Esta atitude divide-se nas formas de "sumud" através da manutenção dos palestinianos nos territórios onde vivem, e de resistência. O símbolo deste conceito é a oliveira, árvore nativa da Ásia Menor (representada maioritariamente pela Turquia) e extremamente comum no território palestiniano.
"O mundo e a humanidade estão a ser salvos pelo povo palestiniano", reforçou a deputada, apontando que "quando os nossos governos nada fazem perante tal genocídio, unimo-nos e fazemo-lo por eles".
"Porque quando as pessoas se unem, camaradas, somos uma superpotência, somos mais poderosos do que qualquer governo, do que qualquer exército, do que qualquer regime! Somos uma superpotência de solidariedade! Em português dizemos "navegar é preciso", vamos navegar", rematou Mariana Mortágua.
A líder do Bloco de Esquerda é uma três portugueses a participar nesta nova viagem marítima a Gaza, sendo acompanhada pelo ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício. Sofia Aparício utilizou as redes sociais para sublinhar que a missão da flotilha é de paz.