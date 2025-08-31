"O mundo e a humanidade estão a ser salvos pelo povo palestiniano". Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua considera que a resistência palestiniana está a salvar a humanidade. Antes da partida da Flotilha Global Sumud de Barcelona para Gaza, a líder do Bloco de Esquerda afirmou que Israel está a matar o direito internacional e humanitário.

"Quando Israel mata pessoas palestinianas contra a lei, não assassinam apenas crianças, assassinam o direito internacional, assassinam o direito humanitário, assassinam a segurança dos povos do mundo, assassinam a humanidade", argumentou Mariana Mortágua, acrescentando que "por isso, o povo palestiniano, com a sua resistência, com o seu "sumud", está a salvar-nos. Estamos a ser salvos pelo povo palestiniano".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Sumud" é um termo que representa a cultura palestiniana e ideologia de uma perseverança firme, e surgiu depois da Guerra dos Seis Dias, de 1967. Esta atitude divide-se nas formas de "sumud" através da manutenção dos palestinianos nos territórios onde vivem, e de resistência. O símbolo deste conceito é a oliveira, árvore nativa da Ásia Menor (representada maioritariamente pela Turquia) e extremamente comum no território palestiniano.