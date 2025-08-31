Petroleiro israelita atacado no Mar Vermelho

A tripulação está segura e o navio prosseguiu a sua rota para o próximo destino, acrescentou o organismo britânico.

De acordo com o United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), a embarcação relatou “um impacto na água muito próximo, proveniente de um projétil desconhecido, seguido de uma forte explosão”.

A informação foi avançada este domingo pela empresa britânica de segurança marítima Ambrey.

Um petroleiro com bandeira da Libéria, de propriedade israelita, reportou uma explosão nas suas proximidades, no Mar Vermelho, ao largo da cidade portuária de Yanbu, na Arábia Saudita.

O ataque ocorreu na quinta-feira, mas só este sába(...)

Num comunicado posterior, a Ambrey afirmou que, tendo em conta o perfil do navio — publicamente identificado como propriedade israelita —, este estaria “alinhado com os alvos típicos” dos ataques reivindicados pelos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão.

Desde 2023, os Houthi têm vindo a atacar navios no Mar Vermelho que consideram ligados a Israel, alegando tratar-se de uma ação em solidariedade com os palestinianos em Gaza.

Até ao momento, não foi confirmada a autoria do ataque e o grupo Houthi ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.

O UKMTO também não atribuiu responsabilidade a nenhuma parte, mas garantiu que as autoridades estão a investigar o caso.

A cidade portuária de Yanbu, situada na costa ocidental da Arábia Saudita, tem sido considerada estratégica na rota marítima do Mar Vermelho.

Desde 2015, a Arábia Saudita lidera uma coligação militar que combate os Houthi no Iémen, em apoio ao governo reconhecido internacionalmente, após os rebeldes terem tomado a capital Sanaa em 2014.

No passado, a coligação já frustrou diversos ataques com embarcações carregadas de explosivos, alegadamente lançados pelos Houthi.