Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Petroleiro israelita atacado no Mar Vermelho

31 ago, 2025 - 22:49 • Reuters

Explosão registada muito perto do navio, ao largo da Arábia Saudita.

A+ / A-

Um petroleiro com bandeira da Libéria, de propriedade israelita, reportou uma explosão nas suas proximidades, no Mar Vermelho, ao largo da cidade portuária de Yanbu, na Arábia Saudita.

A informação foi avançada este domingo pela empresa britânica de segurança marítima Ambrey.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), a embarcação relatou “um impacto na água muito próximo, proveniente de um projétil desconhecido, seguido de uma forte explosão”.

A tripulação está segura e o navio prosseguiu a sua rota para o próximo destino, acrescentou o organismo britânico.

Houthis do Iémen: Primeiro-ministro e outros governantes mortos em ataque israelita

Médio Oriente

Houthis do Iémen: Primeiro-ministro e outros governantes mortos em ataque israelita

O ataque ocorreu na quinta-feira, mas só este sába(...)

Num comunicado posterior, a Ambrey afirmou que, tendo em conta o perfil do navio — publicamente identificado como propriedade israelita —, este estaria “alinhado com os alvos típicos” dos ataques reivindicados pelos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão.

Desde 2023, os Houthi têm vindo a atacar navios no Mar Vermelho que consideram ligados a Israel, alegando tratar-se de uma ação em solidariedade com os palestinianos em Gaza.

Até ao momento, não foi confirmada a autoria do ataque e o grupo Houthi ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.

O UKMTO também não atribuiu responsabilidade a nenhuma parte, mas garantiu que as autoridades estão a investigar o caso.

A cidade portuária de Yanbu, situada na costa ocidental da Arábia Saudita, tem sido considerada estratégica na rota marítima do Mar Vermelho.

Desde 2015, a Arábia Saudita lidera uma coligação militar que combate os Houthi no Iémen, em apoio ao governo reconhecido internacionalmente, após os rebeldes terem tomado a capital Sanaa em 2014.

No passado, a coligação já frustrou diversos ataques com embarcações carregadas de explosivos, alegadamente lançados pelos Houthi.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?