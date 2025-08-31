Primeiros barcos da flotilha humanitária para Gaza partiram de Barcelona

Cerca de 20 barcos da flotilha solidária que leva ajuda humanitária para Gaza partiram este domingo de Barcelona com 300 ativistas a bordo, entre os quais a deputada portuguesa Mariana Mortágua e a ativista sueca Greta Thunberg. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A deputada bloquista publicou um vídeo na sua conta na rede social Instagram a assinalar a partida do porto de Barcelona, a mostrar as pessoas nas margens a despedirem-se da flotilha com grande entusiasmo e palavras de apoio a Gaza. De acordo com dados da Guardia Urbana citados pela EFE concentraram-se para a despedida da Global Sumud Flotilla cerca de cinco mil pessoas em Moll de la Fusta.

Desde sexta-feira que organizações sociais e pró-palestinianas organizaram atividades, conversas e concertos em Barcelona para receber as pessoas que embarcaram na flotilha humanitária e apoiar a missão e "romper o cerco" à Faixa de Gaza imposto por Israel, criando um corredor humanitário. Entre os ativistas está também a modelo e atriz portuguesa Sofia Aparício, que no sábado publicou na sua conta no Instagram a dar conta do término de um segundo dia de formação para os ativistas, "centrado na não violência", sublinhando o cariz humanitário da missão, protegido por convenções das Nações Unidas e da lei internacional. A Global Sumud Flotilla, uma frota humanitária com destino a Gaza, vai integrar cerca de 50 barcos com ajuda humanitária e centenas de pessoas a bordo, entre elas, ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países. Os primeiros barcos saíram, este domingo, de Barcelona, no nordeste de Espanha, e outros se juntarão, em 4 de setembro, em Tunes, oriundos de diversos portos do Mediterrâneo. A organização prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas.