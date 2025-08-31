Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Rudy Giuliani hospitalizado com vários ferimentos após acidente na autoestrada

31 ago, 2025 - 23:52

Antigo presidente da Câmara de Nova Iorque e aliado de Donald Trump, de 81 anos, está “alerta e consciente”, garante chefe da segurança.

A+ / A-

Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque e aliado de Donald Trump, sofreu um acidente de automóvel na noite de sábado e está hospitalizado.

O político republicano sofreu várias lesões, incluindo uma fratura na coluna, informou este domingo Michael Ragusa, que se identificou como chefe de segurança de Giuliani.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Rudy Giuliani foi transportado para um hospital, onde foi diagnosticado com uma “fratura na vértebra torácica, múltiplas lacerações e contusões, além de ferimentos no braço esquerdo e na perna esquerda”, revelou Michael Ragusa.

A viatura onde seguia o antigo “mayor” de Nova Iorque foi abalroada por trás na autoestrada, num acidente que aconteceu a “alta velocidade”, indicou Michael Ragusa, numa publicação na rede social X que foi partilhada pela conta oficial de Giuliani.

Contactado pela NBC News, o chefe de segurança garante que Giuliani está “alerta e consciente” apesar do acidente grave, e “bem disposto”.

Giuliani, de 81 anos, tem estado envolvido em diversos processos legais nos últimos anos, mas continua a participar em eventos políticos e públicos. Não se sabe ainda se as lesões irão afetar a sua agenda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?