Rudy Giuliani hospitalizado com vários ferimentos após acidente na autoestrada

31 ago, 2025 - 23:52
Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque e aliado de Donald Trump, sofreu um acidente de automóvel na noite de sábado e está hospitalizado.
O político republicano sofreu várias lesões, incluindo uma fratura na coluna, informou este domingo Michael Ragusa, que se identificou como chefe de segurança de Giuliani.
Rudy Giuliani foi transportado para um hospital, onde foi diagnosticado com uma “fratura na vértebra torácica, múltiplas lacerações e contusões, além de ferimentos no braço esquerdo e na perna esquerda”, revelou Michael Ragusa.
A viatura onde seguia o antigo “mayor” de Nova Iorque foi abalroada por trás na autoestrada, num acidente que aconteceu a “alta velocidade”, indicou Michael Ragusa, numa publicação na rede social X que foi partilhada pela conta oficial de Giuliani.
Contactado pela NBC News, o chefe de segurança garante que Giuliani está “alerta e consciente” apesar do acidente grave, e “bem disposto”.
Giuliani, de 81 anos, tem estado envolvido em diversos processos legais nos últimos anos, mas continua a participar em eventos políticos e públicos. Não se sabe ainda se as lesões irão afetar a sua agenda.