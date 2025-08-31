Trump duvida de eventual reunião bilateral entre Putin e Zelensky

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado duvidar da possibilidade de uma reunião bilateral entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, como parte dos esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia que teve início em fevereiro de 2022. "Uma reunião entre os três poderia acontecer. Uma reunião entre os dois não tenho tanta certeza, mas acho que a reunião trilateral vai acontecer. Embora às vezes as pessoas não estejam preparadas para isso", referiu Trump, segundo noticiou no sábado o portal de notícias Daily Caller. O chefe de Estado norte-americano disse que talvez o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o homólogo russo, Vladimir Putin, "precisem de lutar um pouco mais" até encontrarem uma solução para a guerra.

Trump recorreu a uma metáfora que tem usado para ilustrar a relação entre Moscovo e Kiev no contexto da invasão russa da Ucrânia: "É como quando temos duas crianças num parque que não se suportam uma à outra e começam a lutar. Tentamos fazer com que parem, mas elas continuam a lutar até que se cansam e estão dispostas a parar. Por vezes, têm de passar por essa luta antes de conseguirem parar", descreveu. O Presidente republicano sublinhou o elevado custo humano deste conflito, que não só "dura há demasiado tempo", mas também já custou muitas vidas. Neste sentido, ofereceu-se para colaborar no processo de paz para a Ucrânia, consciente de que "eles [os ucranianos] de certa forma precisam disso", embora tenha sublinhado que a contribuição seria fundamentalmente a de oferecer apoio às potências europeias.