Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada interferência russa no GPS

O sistema de GPS do avião onde seguia a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi alvo de alegada interferência russa durante uma viagem para a Bulgária, este domingo.

A aeronave aterrou de emergência na cidade búlgara de Plovdiv, com recurso a um mapa de papel.

A informação foi avançada pelo jornal britânico The Financial Times e confirmada por um porta-voz da Comissão Europeia.

"Podemos confirmar que houve interferência no GPS, mas o avião aterrou em segurança na Bulgária", afirmou o porta-voz.

A Comissão Europeia explica que recebeu informações das autoridades búlgaras, que suspeitam de uma "interferência flagrante" por parte Rússia. A União Europeia está a investigar o caso.

"Estamos, naturalmente, conscientes e habituados às ameaças e intimidações, que são uma componente regular do comportamento hostil da Rússia", acrescentou o porta-voz.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ao The Financial Times que a "informação está incorreta".

De acordo com o jornal britânico, que cita três responsáveis próximos do caso, o avião que transportava von der Leyen ficou sem serviços de GPS ao aproximar-se do aeroporto búlgaro.

"Todo o sistema GPS da zona do aeroporto ficou inoperacional", disse um dos responsáveis. "Foi uma interferência inegável".

Depois de sobrevoar o aeroporto durante uma hora, o piloto da aeronave decidiu aterrar com recurso a um mapa tradicional.

Von der Leyen visita países europeus que fazem fronteira com a Rússia

A Presidente da Comissão Europeia viajava de Varsóvia, na Polónia, para a Bulgária, para um encontro com o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov, e uma visita a uma fábrica de munições.

Na passada sexta-feira, Ursula von der Leyen, iniciou uma viagem pelos países da União Europeia (UE) que fazem fronteira com a Rússia e a Bielorrússia.

O objetivo é discutir esforços para reforçar a defesa do bloco face à guerra na Ucrânia.

A chamada interferência e falsificação de GPS, que distorce ou impede o acesso ao sistema de navegação por satélite, tem sido cada vez mais utilizada.

Vários países da UE têm alertado para o aumento do fenómeno no Mar Báltico e nos Estados da Europa de Leste.