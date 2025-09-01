Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada interferência russa no GPS

[Notícia em atualização]

O sistema de GPS do avião onde seguia a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi alvo de uma alegada interferência russa durante uma viagem para a Bulgária, este domingo.

A informação foi avançada esta segunda-feira por um porta-voz da Comissão Europeia, confirmando as notícias anteriormente publicadas por vários meios de comunicação social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Podemos confirmar que houve interferência no GPS, mas o avião aterrou em segurança na Bulgária", afirmou.

A Comissão Europeia explica que recebeu informações das autoridades búlgaras, que suspeitam de uma "interferência flagrante" da Rússia. A União Europeia está a investigar o caso.

O jornal britânico The Financial Times já tinha avançado que os serviços de GPS do aeroporto búlgaro ficaram interrompidos devido a um alegado ataque russo.

"Todo o sistema GPS da zona do aeroporto ficou inoperacional", disse uma fonte citada pelo jornal. "Foi uma interferência inegável".

Depois de sobrevoar o aeroporto durante uma hora, a aeronave aterrou na cidade búlgada de Plovdiv, com recurso a um mapa de papel.

A Presidente da Comissão Europeia viajava de Varsóvia, na Polónia, para a Bulgária, para um encontro com o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov, e uma visita a uma fábrica de munições.

Na passada sexta-feira, Ursula von der Leyen, iniciou uma viagem pelos sete países da União Europeia (UE) que fazem fronteira com a Rússia e a Bielorrúsia. Estão ainda previstas visitas e encontros com os chefes de estado da Lituânia e Roménia.