Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada sabotagem russa

O avião onde seguia a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pode ter sido afetado por interferências russas no GPS. A aeronave teve de aterrar de emergência, este domingo, na cidade de Plovdiv, na Bulgária.

Segundo o jornal The Financial Times, que cita três fontes próximas do caso, suspeita-se de uma interferência russa, que desativou os serviços de GPS no aeroporto da Bulgária.

Depois de sobrevoar o aeroporto durante uma hora, a aeronave aterrou com recurso a um mapa de papel.

A Presidente da Comissão Europeia viajava de Varsóvia, na Polónia, para a Bulgária, para um encontro com o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov.

Na passada sexta-feira, Ursula von der Leyen, iniciou uma viagem pelos sete países da União Europeia (UE) que fazem fronteira com a Rússia e a Bielorrúsia. Estão ainda previstas visitas e encontros com os chefes de estado da Lituânia e Roménia.