  Noticiário das 10h
  01 set, 2025
Ursula von der Leyen

Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada sabotagem russa

01 set, 2025 - 10:21 • Catarina Severino Alves com Reuters

Aeronave teve de recorrer a mapas de papel para aterrar na Bulgária. Suspeita-se de interferência russa nos serviços de GPS.

O avião onde seguia a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, teve de aterrar de emergência, este domingo, na cidade de Plovdiv, na Bulgária.

De acordo com a agência Reuters, suspeita-se de uma interferência russa nos serviços de navegação GPS num aeroporto da Bulgária.

A aeronave que transportava Von der Leyen viu-se obrigada a aterrar com recurso a um mapa de papel, segundo o jornal The Financial Times.

A Presidente da Comissão Europeia regressava de uma visita à fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

