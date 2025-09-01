Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada sabotagem russa

01 set, 2025 - 10:21 • Catarina Severino Alves com Reuters
O avião onde seguia a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, teve de aterrar de emergência, este domingo, na cidade de Plovdiv, na Bulgária.
De acordo com a agência Reuters, suspeita-se de uma interferência russa nos serviços de navegação GPS num aeroporto da Bulgária.
A aeronave que transportava Von der Leyen viu-se obrigada a aterrar com recurso a um mapa de papel, segundo o jornal The Financial Times.
A Presidente da Comissão Europeia regressava de uma visita à fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.