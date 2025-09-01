Bulgária investiga possível sabotagem russa ao GPS que afetou o voo de Von der Leyen

A Bulgária está a investigar uma possível sabotagem russa que desativou sistemas de GPS que afetaram o avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma visita ao país no domingo.

"Durante o voo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, o sinal de satélite que fornecia informações ao sistema de navegação GPS da aeronave foi neutralizado", informou esta segunda-feira o Governo búlgaro em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Embora o Governo não aponte responsabilidade externa, fontes búlgaras da Agência de Controlo do Tráfego Aéreo (BULATSA) e da Agência Estatal de Segurança Nacional (DANS - serviços de informações) confirmaram à agência de notícias EFE que estão a analisar provas de intervenção deliberada, com suspeitas dirigidas aos serviços secretos russos.

O incidente ocorreu quando o avião de Von der Leyen se aproximava do aeroporto de Plovdiv, a segunda maior cidade do país, a cerca de 120 quilómetros a leste de Sófia.

"Todo o sistema de GPS do aeroporto deixou de funcionar. Foi uma interferência inegável", disse uma fonte da BULATSA à EFE, descrevendo como o piloto teve de sobrevoar a área durante uma hora antes de decidir aterrar manualmente usando mapas em papel.

"Desde fevereiro de 2022 que foi detetado um aumento significativo de casos de interferência e, mais recentemente, falsificação do sistema de GPS", disse a mesma fonte.

Fontes dos serviços de informações búlgaros explicaram à EFE que uma possível sabotagem está a ser investigada "com maior probabilidade do que uma possível falha técnica" e alertaram que tal interferência é muito perigosa.

"Temos conhecimento de alegações de interferência de terceiros para obliterar o sinal de GPS na área de Plovdiv, o que coincide com o período mencionado. Uma possível sabotagem causada por causa humana está a ser investigada como hipótese, com maior probabilidade do que uma possível falha técnica", afirmou a fonte da DANS.

Representantes marítimos em Varna (Bulgária) confirmaram à EFE que, desde o início da guerra na Ucrânia, têm sido frequentes os casos de adulteração de GPS no Mar Negro, atribuídos a operações russas contra navios da NATO.