Coreia do Sul suspende emissões de propaganda através de rádio para o Norte

01 set, 2025 - 10:30 • Lusa

É mais um gesto de reconciliação intercoreana por parte de Seul.

A Coreia do Sul anunciou, esta segunda-feira, a suspensão, após 15 anos, das transmissões radiofónicas de propaganda dirigidas aos norte-coreanos, em mais um gesto de reconciliação intercoreana por parte de Seul.

"O Ministério da Defesa suspendeu a transmissão da Voz da Liberdade como parte das medidas para reduzir as tensões militares com a Coreia do Norte", disse o porta-voz do ministério, Lee Kyung-ho, aos jornalistas.

A Voz da Liberdade, uma frequência cujo conteúdo é produzido pelo Ministério da Defesa, tinha sido reativada em maio de 2010, após um ataque do Norte ter afundado a corveta sul-coreana Cheonan.

