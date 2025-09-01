Destino Gaza: Flotilha humanitária volta a zarpar de Barcelona

01 set, 2025 - 19:57 • Ricardo Vieira
A flotilha humanitária voltou esta segunda-feira à tarde a zarpar do porto de Barcelona, rumo à Faixa de Gaza, indica o jornal La Vanguardia.
Nesta missão embarcaram três portugueses: a coordenador do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A flotilha humanitária fez-se ao mar no domingo rumo a Gaza, mas teve que regressar ao porto de Barcelona devido ao mau tempo.
Entre os barcos que tiveram de regressar, devido às condições meteorológicas adversas está o da ativista sueca, Greta Thunberg.
A Global Sumud Flotilla, uma frota humanitária com destino a Gaza, vai integrar cerca de 50 barcos com ajuda humanitária e centenas de pessoas a bordo, entre elas, ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países.
Mundo
Líder do Bloco de Esquerda parte com ativista Migu(...)
O Governo de Israel já avisou que os ativistas não são bem-vindos.
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quer declarar terrorista a frota humanitária.
Ben-Gvir apresentou o seu plano numa reunião, este domingo, que contou com a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do ministro da Defesa, Israel Katz, do ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, e do ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer.
De acordo com o The Jerusalem Post, Ben-Gvir entende que a frota, apesar das suas alegadas intenções humanitárias, constitui uma tentativa de minar a soberania de Israel e de apoiar o Hamas em Gaza.
“O plano proposto estabelece medidas que reforçam a posição inabalável de Israel em proteger as suas fronteiras e garantir a segurança nacional”, justificou o ministro.
O plano contempla a detenção dos ativistas que serão enviados para as prisões israelitas de Ketziot e Damon, normalmente reservadas a terroristas e a outros prisioneiros de segurança.