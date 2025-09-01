Destino Gaza: Flotilha humanitária volta a zarpar de Barcelona

A flotilha humanitária voltou esta segunda-feira à tarde a zarpar do porto de Barcelona, rumo à Faixa de Gaza, indica o jornal La Vanguardia.



Nesta missão embarcaram três portugueses: a coordenador do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

A flotilha humanitária fez-se ao mar no domingo rumo a Gaza, mas teve que regressar ao porto de Barcelona devido ao mau tempo.



Entre os barcos que tiveram de regressar, devido às condições meteorológicas adversas está o da ativista sueca, Greta Thunberg.



A Global Sumud Flotilla, uma frota humanitária com destino a Gaza, vai integrar cerca de 50 barcos com ajuda humanitária e centenas de pessoas a bordo, entre elas, ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países.