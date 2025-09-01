Lagarde avisa: Queda de qualquer governo na zona euro seria “preocupante”

01 set, 2025 - 08:21 • Olímpia Mairos , com Reuters
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, esta segunda-feira, que a França não se encontra, atualmente, numa situação que exija a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ainda assim, deixou o aviso de que qualquer risco de queda de um governo na zona euro é “preocupante”.
Em entrevista à estação de rádio Radio Classique, citada pela agência Reuters, Lagarde afirmou que a disciplina fiscal continua a ser imperativa em França e que está a acompanhar, com muita atenção, a situação dos spreads dos títulos franceses.
Os partidos da oposição francesa já anunciaram que vão derrubar o governo minoritário na votação de confiança, agendada para 8 de setembro, devido aos seus planos de austeridade orçamental para 2026, que são impopulares.
A situação afetou os mercados bolsistas e obrigacionistas franceses — a segunda maior economia da zona euro.
Apesar de os bancos franceses estarem sob pressão, Lagarde considera que o sistema bancário francês está numa posição melhor do que durante a crise financeira de 2008.
“Acredito que o sistema bancário francês está bem capitalizado, em melhor forma do que durante a última grande crise financeira, bem estruturado, bem supervisionado e com intervenientes responsáveis”, afirmou.
Por isso, a presidente do BCE não acredita que “o sistema bancário em si seja, de alguma forma, a fonte do risco atual”. No entanto, sublinha que “os mercados, em todas as circunstâncias desta natureza, avaliam o risco”.