Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lagarde avisa: Queda de qualquer governo na zona euro seria “preocupante”

01 set, 2025 - 08:21 • Olímpia Mairos , com Reuters

Em causa está a instabilidade política em França, com uma moção de confiança marcada para o dia 8 de setembro.

A+ / A-

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, esta segunda-feira, que a França não se encontra, atualmente, numa situação que exija a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ainda assim, deixou o aviso de que qualquer risco de queda de um governo na zona euro é “preocupante”.

Em entrevista à estação de rádio Radio Classique, citada pela agência Reuters, Lagarde afirmou que a disciplina fiscal continua a ser imperativa em França e que está a acompanhar, com muita atenção, a situação dos spreads dos títulos franceses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os partidos da oposição francesa já anunciaram que vão derrubar o governo minoritário na votação de confiança, agendada para 8 de setembro, devido aos seus planos de austeridade orçamental para 2026, que são impopulares.

Governo de França à beira do abismo

Governo de França à beira do abismo

Bayrou pediu uma moção de confiança, que será vota(...)

A situação afetou os mercados bolsistas e obrigacionistas franceses — a segunda maior economia da zona euro.

Apesar de os bancos franceses estarem sob pressão, Lagarde considera que o sistema bancário francês está numa posição melhor do que durante a crise financeira de 2008.

“Acredito que o sistema bancário francês está bem capitalizado, em melhor forma do que durante a última grande crise financeira, bem estruturado, bem supervisionado e com intervenientes responsáveis”, afirmou.

Por isso, a presidente do BCE não acredita que “o sistema bancário em si seja, de alguma forma, a fonte do risco atual”. No entanto, sublinha que “os mercados, em todas as circunstâncias desta natureza, avaliam o risco”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?