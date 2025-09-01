Mau tempo obriga flotilha humanitária a voltar para trás

01 set, 2025 - 11:26 • Olímpia Mairos
A Flotilha Humanitária, que partiu de Barcelona rumo a Gaza, no domingo, teve de regressar, no mesmo dia, ao porto espanhol devido ao mau tempo.
De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, a decisão foi tomada em conjunto pelos participantes na expedição.
Entre os barcos que tiveram de regressar, devido às condições meteorológicas adversas está o da ativista sueca, Greta Thunberg.
Ainda esta segunda-feira, os capitães da Flotilha irão decidir se retomam o trajeto durante a tarde.
A Global Sumud Flotilla, uma frota humanitária com(...)
Cerca de 20 barcos da flotilha solidária que leva ajuda humanitária para Gaza partiu, este domingo, de Barcelona com 300 ativistas a bordo, entre os quais a deputada portuguesa Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte, a modelo e atriz portuguesa Sofia Aparício, e a ativista sueca Greta Thunberg.
A Global Sumud Flotilla, uma frota humanitária com destino a Gaza, vai integrar cerca de 50 barcos com ajuda humanitária e centenas de pessoas a bordo, entre elas, ativistas, políticos, artistas ou outras figuras públicas oriundas de 44 países.