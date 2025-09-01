Ministro israelita quer acusar Mariana Mortágua e outros ativistas de terrorismo

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quer declarar como terrorista a flotilha que partiu no domingo de Barcelona, onde segue a deputada portuguesa Mariana Mortágua e a ativista sueca Greta Thunberg.

Ben-Gvir apresentou o seu plano numa reunião, este domingo, que contou com a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do ministro da Defesa, Israel Katz, do ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, e do ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer.

De acordo com o The Jerusalem Post, Ben-Gvir entende que a frota, apesar das suas alegadas intenções humanitárias, constitui uma tentativa de minar a soberania de Israel e de apoiar o Hamas em Gaza.

“O plano proposto estabelece medidas que reforçam a posição inabalável de Israel em proteger as suas fronteiras e garantir a segurança nacional”, justificou o ministro.

O plano contempla a detenção dos ativistas que serão enviados para as prisões israelitas de Ketziot e Damon, normalmente reservadas a terroristas e a outros prisioneiros de segurança.

Os ativistas serão mantidos em detenção prolongada, ao contrário da prática anterior de libertar os detidos após uma breve detenção. Ser-lhe-ão negados privilégios especiais, como televisão, rádio e comida especializada, num esforço para transmitir uma mensagem clara de que o apoio ao terrorismo não será tolerado.

“Não permitiremos que indivíduos que apoiam o terrorismo vivam confortavelmente. Eles enfrentarão todas as consequências das suas ações”, prometeu Ben-Gvir.