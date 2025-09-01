Montenegro garante apoio a Zelensky inclusive nos esforços de reconstrução

"Concordámos que as nossas equipas explorarão exaustivamente todas as oportunidades disponíveis para tal cooperação", frisou.

Numa mensagem divulgada na rede social X, o governante ucraniano revelou que discutiu com Luís Montenegro "o envolvimento das empresas portuguesas na recuperação da Ucrânia e na produção conjunta de drones".

"Continuaremos a participar em todos os esforços para garantir uma paz justa e duradoura. Portugal prosseguirá ao lado da Ucrânia e dos seus esforços de reconstrução", acrescentou.

"Reafirmei plena solidariedade e constante apoio de Portugal, bem como forte repúdio e condenação pelos contínuos ataques russos", frisou Luís Montenegro.

Luís Montenegro divulgou uma mensagem na rede social X já depois do chefe de Estado ucraniano ter partilhado uma nota sobre a conversa, onde revelou que convidou o primeiro-ministro português a visitar a Ucrânia.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta segunda-feira ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Portugal mantém "plena solidariedade e constante apoio" à Ucrânia, inclusive nos seus "esforços de reconstrução".

Sobre a invasão russa da Ucrânia, Zelensky adiantou que os dois líderes abordaram "os esforços diplomáticos e o desenvolvimento de garantias de segurança".

"Na quinta-feira, a Coligação dos Dispostos reunirá para discutir os pontos de garantia de segurança preparados, e contamos com a participação de Portugal. Uma das principais componentes das garantias de segurança que vemos é a adesão da Ucrânia à UE (União Europeia). Concordámos que, neste caminho, não deve ser permitida qualquer divisão entre a Ucrânia e a Moldávia", frisou Zelensky.

Fonte política europeia disse hoje à agência AFP que a reunião vai decorrer em Paris, numa altura em que os esforços de Washington para pôr fim à invasão russa na Ucrânia parecem estar estagnados.

Esta chamada Coligação dos Dispostos reúne 30 países, incluindo Portugal, dispostos a fornecer garantias de segurança a Kiev para impedir uma nova agressão russa após o fim do atual conflito.

O Presidente ucraniano destacou ainda na sua nota que Portugal tem apoiado o país em guerra "desde o início".

"Sentimos isso verdadeiramente. Expressei a nossa gratidão por toda a assistência prestada, incluindo auxílio à defesa e financiamento para as Escolas de Super-Heróis, que permitem que os nossos filhos continuem os estudos enquanto recebem tratamento", destacou.

Volodymyr Zelensky sublinhou ainda que Luís Montenegro partilhou o "impacto dos grandes incêndios florestais em Portugal", manifestando solidariedade para com o povo português e desejando "uma rápida recuperação".

A Rússia lançou sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou dezenas, senão centenas, de milhares de mortos em ambos os países.