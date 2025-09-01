Poêjo Torres. Envio de tropas para a Ucrânia é "uma possibilidade muito forte"

O envio de tropas para a Ucrânia “é uma possibilidade muito forte”, considera Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais, em declarações à Renascença. A análise surge depois de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ter admitido ao Financial Times a possibilidade de um envio de forças com apoio norte-americano.

“É a outra face da moeda, num momento muito delicado para a Europa. Ontem, em declarações à televisão francesa LCI, o chanceler Merz afirmou de forma inequívoca que a Alemanha está em estado de conflito com a Rússia”, sublinha o especialista.

Segundo Manuel Poêjo Torres, esta posição implica consequências imediatas: um estado de conflito obriga todos os outros aliados a apoiar o país que se sente ameaçado.

Neste momento, os Estados que se sentem ameaçados são a Polónia, a Alemanha, a França, o Reino Unido e, naturalmente, a Ucrânia.

Para o especialista, a lógica das alianças é clara: “um por todos e todos por um”. Assim, se Von der Leyen admitiu o envio de forças após um eventual cessar-fogo, “muito provavelmente é isso que vai acontecer". "Resta saber se os Estados Unidos assumirão um papel de apoio ou de liderança", lança.

A marcar as últimas horas estão também as declarações de Putin na Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai a admitir que a cimeira com Donald Trump, no Alasca, abriu caminho para encontrar uma solução na Ucrânia. Ainda assim, o Presidente russo apontou as tentativas do Ocidente em arrastar a Ucrânia para a NATO são uma das causas da crise entre os dois países.