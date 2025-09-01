Poêjo Torres. Envio de tropas para a Ucrânia é "uma possibilidade muito forte"

01 set, 2025 - 10:36 • Sérgio Costa , Olímpia Mairos
O envio de tropas para a Ucrânia “é uma possibilidade muito forte”, considera Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais, em declarações à Renascença. A análise surge depois de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ter admitido ao Financial Times a possibilidade de um envio de forças com apoio norte-americano.
“É a outra face da moeda, num momento muito delicado para a Europa. Ontem, em declarações à televisão francesa LCI, o chanceler Merz afirmou de forma inequívoca que a Alemanha está em estado de conflito com a Rússia”, sublinha o especialista.
Segundo Manuel Poêjo Torres, esta posição implica consequências imediatas: um estado de conflito obriga todos os outros aliados a apoiar o país que se sente ameaçado.
Neste momento, os Estados que se sentem ameaçados são a Polónia, a Alemanha, a França, o Reino Unido e, naturalmente, a Ucrânia.
Para o especialista, a lógica das alianças é clara: “um por todos e todos por um”. Assim, se Von der Leyen admitiu o envio de forças após um eventual cessar-fogo, “muito provavelmente é isso que vai acontecer". "Resta saber se os Estados Unidos assumirão um papel de apoio ou de liderança", lança.
A marcar as últimas horas estão também as declarações de Putin na Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai a admitir que a cimeira com Donald Trump, no Alasca, abriu caminho para encontrar uma solução na Ucrânia. Ainda assim, o Presidente russo apontou as tentativas do Ocidente em arrastar a Ucrânia para a NATO são uma das causas da crise entre os dois países.
Duas semanas após a reunião entre Trump e Putin, n(...)
O especialista em assuntos internacionais destaca que Putin apresenta, nestes dois dias de conferência - que são o início das festividades para o aniversário dos 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota dos japoneses na China -, “condições em que diz que, de facto, a sua guerra contra os ucranianos é uma guerra justa". "E é uma guerra justa especialmente porque foi impulsionada pelas posições da NATO em querer absorver aquilo que é um espaço vital dos próprios russos”, diz.
Apesar da aparente abertura do Kremlin, Manuel Poêjo Torres é categórico: “Não haverá solução. Vladimir Putin, tal como a China, tenta vender uma ilusão de um mundo que conhecemos bem e no qual não nos deixamos enganar.”
O especialista sublinha que Moscovo e Pequim são liderados por regimes autoritários, que se perpetuam no poder durante décadas.
“Estamos a falar de líderes autocratas que se perpetuam no tempo e no espaço governativo durante décadas. E não estamos a falar de líderes democráticos, não estamos a falar de lideranças transparentes e, portanto, Vladimir Putin tem que garantir que consegue permanecer e sobreviver no seu território e no seu governo durante a ‘Ade Eternum’. Isto vai ter consequências brutais para a Ucrânia e para a Europa”, alerta.