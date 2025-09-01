Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Poêjo Torres. Envio de tropas para a Ucrânia é "uma possibilidade muito forte"

01 set, 2025 - 10:36 • Sérgio Costa , Olímpia Mairos

Manuel Pôejo Torres lembra que a lógica das alianças é clara: “um por todos e todos por um”. Assim, se Von der Leyen admitiu o envio de forças após um eventual cessar-fogo, “muito provavelmente é isso que vai acontecer". "Resta saber se os Estados Unidos assumirão um papel de apoio ou de liderança", lança.

A+ / A-

O envio de tropas para a Ucrânia “é uma possibilidade muito forte”, considera Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais, em declarações à Renascença. A análise surge depois de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ter admitido ao Financial Times a possibilidade de um envio de forças com apoio norte-americano.

“É a outra face da moeda, num momento muito delicado para a Europa. Ontem, em declarações à televisão francesa LCI, o chanceler Merz afirmou de forma inequívoca que a Alemanha está em estado de conflito com a Rússia”, sublinha o especialista.

Segundo Manuel Poêjo Torres, esta posição implica consequências imediatas: um estado de conflito obriga todos os outros aliados a apoiar o país que se sente ameaçado.

Neste momento, os Estados que se sentem ameaçados são a Polónia, a Alemanha, a França, o Reino Unido e, naturalmente, a Ucrânia.

Para o especialista, a lógica das alianças é clara: “um por todos e todos por um”. Assim, se Von der Leyen admitiu o envio de forças após um eventual cessar-fogo, “muito provavelmente é isso que vai acontecer". "Resta saber se os Estados Unidos assumirão um papel de apoio ou de liderança", lança.

A marcar as últimas horas estão também as declarações de Putin na Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai a admitir que a cimeira com Donald Trump, no Alasca, abriu caminho para encontrar uma solução na Ucrânia. Ainda assim, o Presidente russo apontou as tentativas do Ocidente em arrastar a Ucrânia para a NATO são uma das causas da crise entre os dois países.

Putin admite que cimeira do Alasca abriu caminho para uma solução na Ucrânia

Putin admite que cimeira do Alasca abriu caminho para uma solução na Ucrânia

Duas semanas após a reunião entre Trump e Putin, n(...)

O especialista em assuntos internacionais destaca que Putin apresenta, nestes dois dias de conferência - que são o início das festividades para o aniversário dos 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota dos japoneses na China -, “condições em que diz que, de facto, a sua guerra contra os ucranianos é uma guerra justa". "E é uma guerra justa especialmente porque foi impulsionada pelas posições da NATO em querer absorver aquilo que é um espaço vital dos próprios russos”, diz.

Apesar da aparente abertura do Kremlin, Manuel Poêjo Torres é categórico: “Não haverá solução. Vladimir Putin, tal como a China, tenta vender uma ilusão de um mundo que conhecemos bem e no qual não nos deixamos enganar.”

O especialista sublinha que Moscovo e Pequim são liderados por regimes autoritários, que se perpetuam no poder durante décadas.

“Estamos a falar de líderes autocratas que se perpetuam no tempo e no espaço governativo durante décadas. E não estamos a falar de líderes democráticos, não estamos a falar de lideranças transparentes e, portanto, Vladimir Putin tem que garantir que consegue permanecer e sobreviver no seu território e no seu governo durante a ‘Ade Eternum’. Isto vai ter consequências brutais para a Ucrânia e para a Europa”, alerta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?