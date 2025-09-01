Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polícia ucraniana suspeita que morte de antigo presidente do Parlamento tenha mão russa

01 set, 2025 - 12:06 • Olímpia Mairos , com Reuters

Uma pessoa já foi detida sob suspeita de participação no homicídio, ocorrido no sábado em Lviv, no oeste da Ucrânia.

A+ / A-

O chefe da polícia ucraniana suspeita de envolvimento russo no assassinato do ex-presidente do Parlamento, Andriy Parubiy. Uma pessoa já foi detida sob suspeita de participação no homicídio, ocorrido no sábado em Lviv, no oeste da Ucrânia.

A informação foi confirmada este domingo pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através de uma publicação no Telegram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as autoridades, o atirador disfarçou-se de mensageiro e disparou oito vezes contra Parubiy. “Ele passou muito tempo a preparar-se, a observar, a planear e, finalmente, a puxar o gatilho... Há envolvimento russo”, escreveu o chefe da polícia no Facebook, sem, contudo, apresentar provas.

Vadym Onyshchenko, chefe regional da agência de inteligência interna SBU, afirmou que a possibilidade de ligação russa está sob investigação, mas salientou que ainda não há evidências concretas que a confirmem.

Moscovo não comentou o incidente nem respondeu às acusações. Também não foram divulgados indícios que expliquem o motivo pelo qual Parubiy, de 54 anos, foi alvo do ataque.

Figura de destaque da política ucraniana, Parubiy foi presidente do Parlamento entre 2016 e 2019 e teve papel central nos protestos de 2013-2014, que resultaram na destituição do então presidente pró-russo Viktor Yanukovich. Antes disso, em 2014, ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, precisamente no período em que a Rússia anexou a Crimeia e em que separatistas apoiados por Moscovo iniciaram a guerra no leste do país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda