Polícia ucraniana suspeita que morte de antigo presidente do Parlamento tenha mão russa

01 set, 2025 - 12:06 • Olímpia Mairos , com Reuters
O chefe da polícia ucraniana suspeita de envolvimento russo no assassinato do ex-presidente do Parlamento, Andriy Parubiy. Uma pessoa já foi detida sob suspeita de participação no homicídio, ocorrido no sábado em Lviv, no oeste da Ucrânia.
A informação foi confirmada este domingo pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através de uma publicação no Telegram.
Segundo as autoridades, o atirador disfarçou-se de mensageiro e disparou oito vezes contra Parubiy. “Ele passou muito tempo a preparar-se, a observar, a planear e, finalmente, a puxar o gatilho... Há envolvimento russo”, escreveu o chefe da polícia no Facebook, sem, contudo, apresentar provas.
Vadym Onyshchenko, chefe regional da agência de inteligência interna SBU, afirmou que a possibilidade de ligação russa está sob investigação, mas salientou que ainda não há evidências concretas que a confirmem.
Moscovo não comentou o incidente nem respondeu às acusações. Também não foram divulgados indícios que expliquem o motivo pelo qual Parubiy, de 54 anos, foi alvo do ataque.
Figura de destaque da política ucraniana, Parubiy foi presidente do Parlamento entre 2016 e 2019 e teve papel central nos protestos de 2013-2014, que resultaram na destituição do então presidente pró-russo Viktor Yanukovich. Antes disso, em 2014, ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, precisamente no período em que a Rússia anexou a Crimeia e em que separatistas apoiados por Moscovo iniciaram a guerra no leste do país.