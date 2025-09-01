Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Portugueses escapam ilesos a sismo que provocou mais de 800 mortos no Afeganistão

01 set, 2025 - 19:02 • Fátima Casanova , Ricardo Vieira

Residem atualmente no país 12 cidadãos portugueses. São funcionários em várias organizações internacionais, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A+ / A-
​"Precisamos de ajuda urgente". Sismo no Afeganistão faz pelo menos 800 mortos
​"Precisamos de ajuda urgente". Sismo no Afeganistão faz pelo menos 800 mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem indicação de portugueses entre as vítimas do violento sismo que sacudiu o leste do Afeganistão, no domingo.

“Até ao momento, não há qualquer indicação de feridos entre os portugueses”, diz o gabinete do ministro Paulo Rangel, em resposta à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a informação oficial disponível, 12 cidadãos portugueses vivem atualmente no Afeganistão.

São funcionários em várias organizações internacionais, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O sismo de domingo à noite no leste do Afeganistão provocou mais de 800 mortes e pelo menos 2.800 feridos, mas o número de vítimas ainda pode aumentar porque muitas zonas continuam inacessíveis.

O governo talibã do Afeganistão já pediu ajuda internacional para as operações de busca e resgate.

O Governo português lamentou as consequências do sismo e disponibilizou-se para ajudar as ações internacionais de resgate.

"O Governo português lamenta profundamente as consequências devastadoras do sismo no Afeganistão, que causou centenas de vítimas mortais e milhares de feridos", avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa mensagem publicada na rede social X.

"Portugal expressa solidariedade ao povo afegão e dispõe-se a apoiar as ações de salvamento da ONU e do Crescente Vermelho", acrescenta o ministério liderado por Paulo Rangel.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda