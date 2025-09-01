​Portugueses escapam ilesos a sismo que provocou mais de 800 mortos no Afeganistão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem indicação de portugueses entre as vítimas do violento sismo que sacudiu o leste do Afeganistão, no domingo.



“Até ao momento, não há qualquer indicação de feridos entre os portugueses”, diz o gabinete do ministro Paulo Rangel, em resposta à Renascença.

De acordo com a informação oficial disponível, 12 cidadãos portugueses vivem atualmente no Afeganistão.

São funcionários em várias organizações internacionais, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O sismo de domingo à noite no leste do Afeganistão provocou mais de 800 mortes e pelo menos 2.800 feridos, mas o número de vítimas ainda pode aumentar porque muitas zonas continuam inacessíveis.

O governo talibã do Afeganistão já pediu ajuda internacional para as operações de busca e resgate.

O Governo português lamentou as consequências do sismo e disponibilizou-se para ajudar as ações internacionais de resgate.

"O Governo português lamenta profundamente as consequências devastadoras do sismo no Afeganistão, que causou centenas de vítimas mortais e milhares de feridos", avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa mensagem publicada na rede social X.

"Portugal expressa solidariedade ao povo afegão e dispõe-se a apoiar as ações de salvamento da ONU e do Crescente Vermelho", acrescenta o ministério liderado por Paulo Rangel.

