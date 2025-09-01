Menu
Em Destaque
Putin admite que cimeira do Alasca abriu caminho para uma solução na Ucrânia

01 set, 2025 - 07:53

A cimeira com Donald Trump, no Alasca, abriu caminho para encontrar uma solução na Ucrânia. São palavras do próprio Presidente russo, proferidas na Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

“As conclusões a que chegamos na mais recente cimeira do Alasca, com os Estados Unidos, espero que abram caminho para a paz na Ucrânia”, disse o Presidente russo.

Putin disse ainda que as tentativas do Ocidente em arrastar a Ucrânia para a NATO são uma das causas da crise entre os dois países.

Na abertura desta cimeira, o Presidente chinês sublinhou que existe uma mentalidade de guerra fria e atos de intimidação nas relações internacionais.

Xi Jiping defendeu, por isso, uma ordem mundial justa e ordenada.

Duas semanas após a reunião entre Trump e Putin, não são conhecidas medidas concretas para a paz na Ucrânia. Os confrontos permanecem intensos quer o lado da Rússia quer do lado da Ucrânia e não há previsão de cessar-fogo.

"Vizinhos" Putin e Trump garantem que cimeira foi "construtiva" e que "é preciso virar a página"

Lado a lado numa conferência histórica, os Preside(...)

