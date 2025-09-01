​Sismo faz pelo menos 20 mortos no Afeganistão, mas dimensão da tragédia pode ser muito pior

Pelo menos 20 mortos e 115 feridos é o balanço provisório de um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter, que abalou este domingo a região leste do Afeganistão.

As vítimas foram registadas nas províncias de Nangarhar e Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O epicentro do tremor de terra foi localizado a 27 quilómetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar e a quinta maior cidade do Afeganistão.

O sismo de 6.0 foi seguido de duas réplicas de 4.5 e 5.2 na escala de Richter.

Fontes das autoridades talibã do Afeganistão, citadas pela BBC, dizem que dezenas de habitações foram destruídas e o número de vítimas mortais pode ser muito superior, na casa das centenas.

O Governo de Cabul pediu ajuda a organizações humanitárias internacionais para as operações de busca e salvamento em aldeias localizadas em zonas montanhosas de difícil acesso.

Muitas estradas estão bloqueadas por derrocadas e por inundações registadas nos últimos dias. O acesso só é possível através de helicóptero.