  • Noticiário das 8h
  • 01 set, 2025
​Sismo no Afeganistão faz 622 mortos. Número pode aumentar

01 set, 2025 - 02:09 • Ricardo Vieira

Fontes das autoridades talibã do Afeganistão dizem que dezenas de habitações foram destruídas e que o número de vítimas mortais pode ser muito superior, na casa das centenas.

Pelo menos 620 mortos e dois mil feridos é o balanço provisório de um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter, que abalou este domingo a região leste do Afeganistão. O balanço provisório está a ser avançado esta segunda-feira pela agência Reuters.

As vítimas foram registadas nas províncias de Nangarhar e Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

O epicentro do tremor de terra foi localizado a 27 quilómetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar e a quinta maior cidade do Afeganistão.

O sismo de 6.0 foi seguido de duas réplicas de 4.5 e 5.2 na escala de Richter.

Fontes das autoridades talibã do Afeganistão, citadas pela BBC, dizem que dezenas de habitações foram destruídas e o número de vítimas mortais pode ser muito superior, na casa das centenas.

O Governo de Cabul pediu ajuda a organizações humanitárias internacionais para as operações de busca e salvamento em aldeias localizadas em zonas montanhosas de difícil acesso.

Muitas estradas estão bloqueadas por derrocadas e por inundações registadas nos últimos dias. O acesso só é possível através de helicóptero.

[Notícia atualizada às 07h33 de 1 de setembro de 2025 para atualizar o número de vítimas]

