Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Sismo no Afeganistão faz 800 mortos. Número pode aumentar

01 set, 2025 - 02:09 • João Cunha , Ricardo Vieira , Daniela Espírito Santo

Fontes das autoridades talibã do Afeganistão dizem que dezenas de habitações foram destruídas e que o número de vítimas mortais pode ser muito superior. Grande operação de resgate já está no terreno.

A+ / A-
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Imagem: Usgs Handout/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Imagem: Usgs Handout/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA
​Sismo no Afeganistão faz centenas de mortos. Número pode aumentar e uma grande operação de resgate já está a decorrer. Foto: Samiullah Popal/EPA

Pelo menos 800 mortos e 2800 feridos é o balanço provisório de um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter, que abalou este domingo a região leste do Afeganistão. O balanço é provisório, uma vez que o abalo afetou uma área remota do país, com difíceis comunicações e acessos. Estima-se que o balanço final de vítimas será muito superior.

As vítimas foram registadas nas províncias de Nangarhar e Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O epicentro do tremor de terra foi localizado a 27 quilómetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar e a quinta maior cidade do Afeganistão.

O sismo de 6.0 foi seguido de duas réplicas de 4.5 e 5.2 na escala de Richter.

Fontes das autoridades talibã do Afeganistão, citadas pela BBC, dizem que dezenas de habitações foram destruídas e o número de vítimas mortais pode ser muito superior, na casa das centenas.

O Governo de Cabul pediu ajuda a organizações humanitárias internacionais para as operações de busca e salvamento em aldeias localizadas em zonas montanhosas de difícil acesso.

Muitas estradas estão bloqueadas por derrocadas e por inundações registadas nos últimos dias. O acesso só é possível através de helicóptero.

Grande operação de resgate já está no terreno

A ONU, o Crescente Vermelho Afegão e o Governo talibã iniciaram uma grande operação de resgate no leste do Afeganistão, onde um sismo de 6 na escala de Richter fez esta noite mais de 620 mortos.

À Renascença, Carlos Herrera, responsável da SARS - Search and Rescue Squad - que esteve em 2023 nas operações de busca e salvamento no sismo na Turquia - admite que a maior dificuldade será chegar aos locais afetados.

O que mais pode afetar estas equipas é o trajeto, a chegada ao local, admite. "Aquilo são na maioria estradas secundárias, já que as estradas principais terão sofrido muitos danos, ainda para mais com um sismo muito próximo da superfície, que provoca grandes estragos", explica.

Por isso, "o melhor é sempre ir pelo ar, de helicóptero ou C-130".

Outro dos problemas será a falta de planeamento urbanístico. "Não há um planeamento em que consigamos ter a certeza, por exemplo, de quantas famílias moram em determinado sitio, quantas casas, de quantos andares... O melhor neste tipo de situação é ter muitos cães de busca, que fazem um trabalho extraordinário", admite.

Para já, o que se sabe é que há várias estradas cortadas devido a deslizamentos de terra provocados por inundações anteriores e as réplicas das últimas horas, o que torna como única alternativa os resgates pela via aérea.

[Notícia atualizada às 10h00 de 1 de setembro de 2025 para atualizar o número de vítimas]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 01 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?