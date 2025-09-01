​Sismo no Afeganistão faz 800 mortos. Número pode aumentar

Pelo menos 800 mortos e 2800 feridos é o balanço provisório de um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter, que abalou este domingo a região leste do Afeganistão. O balanço é provisório, uma vez que o abalo afetou uma área remota do país, com difíceis comunicações e acessos. Estima-se que o balanço final de vítimas será muito superior.

As vítimas foram registadas nas províncias de Nangarhar e Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

O epicentro do tremor de terra foi localizado a 27 quilómetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar e a quinta maior cidade do Afeganistão.

O sismo de 6.0 foi seguido de duas réplicas de 4.5 e 5.2 na escala de Richter.

Fontes das autoridades talibã do Afeganistão, citadas pela BBC, dizem que dezenas de habitações foram destruídas e o número de vítimas mortais pode ser muito superior, na casa das centenas.

O Governo de Cabul pediu ajuda a organizações humanitárias internacionais para as operações de busca e salvamento em aldeias localizadas em zonas montanhosas de difícil acesso.

Muitas estradas estão bloqueadas por derrocadas e por inundações registadas nos últimos dias. O acesso só é possível através de helicóptero.

Grande operação de resgate já está no terreno

A ONU, o Crescente Vermelho Afegão e o Governo talibã iniciaram uma grande operação de resgate no leste do Afeganistão, onde um sismo de 6 na escala de Richter fez esta noite mais de 620 mortos.

À Renascença, Carlos Herrera, responsável da SARS - Search and Rescue Squad - que esteve em 2023 nas operações de busca e salvamento no sismo na Turquia - admite que a maior dificuldade será chegar aos locais afetados.

O que mais pode afetar estas equipas é o trajeto, a chegada ao local, admite. "Aquilo são na maioria estradas secundárias, já que as estradas principais terão sofrido muitos danos, ainda para mais com um sismo muito próximo da superfície, que provoca grandes estragos", explica.

Por isso, "o melhor é sempre ir pelo ar, de helicóptero ou C-130".

Outro dos problemas será a falta de planeamento urbanístico. "Não há um planeamento em que consigamos ter a certeza, por exemplo, de quantas famílias moram em determinado sitio, quantas casas, de quantos andares... O melhor neste tipo de situação é ter muitos cães de busca, que fazem um trabalho extraordinário", admite.

Para já, o que se sabe é que há várias estradas cortadas devido a deslizamentos de terra provocados por inundações anteriores e as réplicas das últimas horas, o que torna como única alternativa os resgates pela via aérea.

[Notícia atualizada às 10h00 de 1 de setembro de 2025 para atualizar o número de vítimas]