Zelensky e líderes europeus reúnem-se quinta-feira em Paris

A reunião acontece numa altura em que os esforços de Washington para pôr fim à invasão russa na Ucrânia parecem estar estagnados.

Esta reunião foi planeada para discutir garantias de segurança para a Ucrânia e para se tentarem avanços diplomáticos, já que a Rússia está a 'arrastar a situação novamente", disse a fonte, que não se quis identificar, à AFP.

A participação do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cúpula de Paris "neste momento não está prevista", acrescentou.

Os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia intensificaram-se nas últimas semanas sob a liderança de Donald Trump, que se encontrou com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca em agosto, mas até o momento não produziram resultados concretos.

A Ucrânia acusa a Rússia de ganhar tempo e fingir o desejo de negociar para se preparar melhor para novos ataques.

Os militares russos controlam atualmente aproximadamente 20% do território ucraniano e têm vantagem nas linhas de frente.

A Rússia lançou sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou dezenas, senão centenas, de milhares de mortos em ambos os países.