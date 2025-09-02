Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Bulgária desvaloriza incidente com GPS de avião de von der Leyen e descarta investigar

02 set, 2025 - 13:55

O Kremlin negou qualquer envolvimento da Rússia na alegada sabotagem do sistema GPS do avião. Primeiro-ministro búlgaro considera que não é mais do que uma "consequência colateral, mas insignificante" da invasão russa da Ucrânia.

A+ / A-

O primeiro-ministro búlgaro rejeitou esta terça-feira que seja necessário investigar o incidente com o GPS do avião em que viajava a presidente da Comissão Europeia e cuja culpa foi atribuída à Rússia, considerando que "é insignificante".

"Não há razão para investigá-lo", disse o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas na cidade de Burgas, na Bulgária.

A interferência que alegadamente impediu a utilização do sinal GPS pela aeronave "não faz parte das ameaças híbridas ou cibernéticas", acrescentou Rosen Zhelyazkov, considerando que não é mais do que uma "consequência colateral, mas insignificante" da invasão russa da Ucrânia.

"Parte dos métodos das guerras modernas incluem a chamada guerra eletromagnética, que consiste em interferências deliberadas no espetro da radiofrequência", explicou o chefe do Governo de Sófia.

Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada interferência russa no GPS

Ursula von der Leyen

Avião de von der Leyen aterra de emergência devido a alegada interferência russa no GPS

A informação foi confirmada por um porta-voz da Co(...)

Na segunda-feira, a Comissão Europeia disse que o GPS do avião utilizado por Ursula von der Leyen numa visita à Bulgária, na véspera, tinha sido alvo de interferência e que as autoridades búlgaras suspeitam que foi uma ação deliberada da Rússia.

Fonte da Comissão Europeia disse à Lusa que houve uma interferência no sinal de GPS enquanto o avião em que viajava Ursula von der Leyen se preparava para aterrar no aeroporto de Plovdiv, a segunda maior cidade da Bulgária, mas a aeronave "aterrou em segurança".

De acordo com a Reuters e outros órgãos de comunicação social que citam autoridades aeroportuárias sem identificá-las, a aterragem teve de ser feita com recurso a mapas físicos, após o avião ter estado alegadamente uma hora a sobrevoar o aeroporto.

"Recebemos informação das autoridades búlgaras de que suspeitam que seja uma interferência flagrante perpetrada pela Rússia", indicou.

O executivo comunitário disse estar "ciente de que as ameaças e a intimidação são uma componente habitual das ações hostis" de Moscovo.

Ursula von der Leyen sentiu "na primeira pessoa a ameaça diária que a Rússia e os seus proxies [intermediários] representam", afirmou a mesma fonte.

O Kremlin negou qualquer envolvimento da Rússia na alegada sabotagem do sistema GPS do avião. Em declarações ao Financial Times, o jornal que revelou o incidente, o porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitri Peskov, descreveu a informação publicada nas últimas horas como "incorreta".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda