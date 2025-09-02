Menu
  • Noticiário das 18h
  • 02 set, 2025
França

​Cinco feridos em ataque com arma branca em Marselha

02 set, 2025 - 17:38 • Ricardo Vieira, com Reuters

O agressor, um cidadão tunisino que se encontrava legalmente em território francês, foi abatido pela polícia após o ataque.

Cinco pessoas foram esfaqueadas esta terça-feira num hotel de Marselha, no sul de França. Uma das vítimas encontra-se em estado crítico, de acordo com o procurador da cidade.

O agressor, um cidadão tunisino que se encontrava legalmente em território francês, foi abatido pela polícia após o ataque.

Segundo o procurador Nicolas Bessone, o homem estava armado com duas facas e um pé de cabra.

As autoridades confirmaram que o atacante tinha sido recentemente despejado do hotel por falta de pagamento de renda, o que poderá estar na origem do ato violento.

Entre os feridos do ataque em Marselha estão o gerente do hotel e o seu filho.

O incidente ocorreu pelas 14h45 (hora local), gerando uma rápida resposta por parte das forças de segurança francesas.

