EUA matam 11 "terroristas" em barco com droga proveniente da Venezuela

As forças armadas dos Estados Unidos atacaram esta terça-feira uma embarcação proveniente da Venezuela no mar das Caraíbas, que transportava drogas ilegais, segundo confirmaram fontes oficiais.

“O ataque aconteceu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, a transportar drogas ilegais, em direção aos Estados Unidos. Onze terroristas morreram nesta ação”, indicou Trump, numa mensagem publicada na rede social Truth Social.

Esta é a primeira operação conhecida desde o reforço militar da administração Trump na região, com o envio recente de navios de guerra.

"Acabámos, literalmente há minutos, de abater um barco carregado de droga. Tinha muita droga a bordo", declarou inicialmente o Presidente norte-americano, num encontro com jornalistas na Casa Branca.

Trump acrescentou que "há mais de onde essa veio", referindo-se à entrada contínua de narcóticos nos Estados Unidos. Segundo o Presidente, o carregamento tinha origem na Venezuela e o Pentágono divulgará mais informações em breve.

Até ao momento, o Ministério da Comunicação da Venezuela não respondeu aos pedidos de esclarecimento da agência Reuters.

Esta ação decorre no contexto da nova estratégia da administração Trump de combate ao narcotráfico, que inclui o envio de navios de guerra para a zona sul das Caraíbas.

O objetivo declarado é desmantelar redes de cartéis de droga que utilizam rotas marítimas para entrar nos EUA.