Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Julgamento Bolsonaro

Juiz Alexandre Moraes promete justiça apesar de ameaças e "pressões internas ou externas"

02 set, 2025 - 16:18 • Pedro Mesquita

Bolsonaro faltou ao primeiro dia de julgamento. O seu advogado justifica a ausência do ex-Presidente: "Não virá. Ele não está bem de saúde”. Cabe ao Supremo Tribunal Federal do Brasil avaliar se Jair Bolsonaro e os restantes sete réus estiveram ou não envolvidos numa tentativa de golpe de Estado, em janeiro de 2023.

A+ / A-

Decorre, esta terça-feira, a primeira fase do julgamento do ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal do Brasil, o antigo Presidente é acusado de orquestrar um golpe de Estado para se manter no poder após perder as eleições presidenciais de 2022 para o seu adversário e atual Presidente, Lula da Silva.

Bolsonaro não esteve presente na primeira sessão do julgamento e, à entrada, o seu advogado - Celso Vilardi - confirmou a ausência, que justificou com o estado de saúde do antigo Presidente. “Não, não virá. Chegou a manifestar o desejo de estar presente, mas ele não está bem de saúde”, disse e, apesar da insistência, não explicou a que problema de saúde se refere, aconselhando os jornalistas a falarem com os médicos de Bolsonaro.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

Apesar disso, o julgamento foi avante e coube ao juiz Alexandre Moraes apresentar o seu relatório, incluindo a promessa de imparcialidade, e a garantia de que não haverá cedência a qualquer tipo de pressão, seja interna ou externa.

“A missão deste Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria Geral da República. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência, ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas”, garantiu.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

Apesar de não fazer qualquer referência direta às pressões de Donald Trump, o juiz Alexandre Moraes assegurou que o Supremo Tribunal não se deixará intimidar. “Lamentavelmente, no decurso desta ação penal, constatou-se a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma nunca antes vista no nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o poder judicial, em especial o Supremo Tribunal Federal, e submeter o seu funcionamento ao crivo de outro Estado estrangeiro”, admitiu Morais.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

Na leitura do seu relatório, Alexandre Morais deixou ainda um lamento: que tenha existido mais uma tentativa de golpe de Estado, que pretendia abrir caminho a uma ditadura.

“O país e o Supremo Tribunal só tem a lamentar que, na história republicana brasileira, se tenha novamente tentado um golpe de Estado, pretendendo-se a instalação de um Estado de exceção e uma verdadeira ditadura", reiterou.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

Este julgamento é presidido pelo juiz Cristiano Zanin que já marcou oito sessões, distribuídas em cinco dias. Entre os sete réus, além de Bolsonaro, destacam-se Alexandre Ramagem - antigo diretor dos Serviços Secretos -, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda