Morreu Graham Greene, ator do filme "Danças com Lobos"

02 set, 2025 - 17:51 • Reuters
Graham Greene, o ator indígena canadiano conhecido pelo papel principal no filme "Dança com Lobos", morreu aos 73 anos, anunciou o empresário do ator.
"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento pacífico do premiado e lendário ator canadiano Graham Greene", disse o empresário, Gerry Jordan, num comunicado divulgado pela CBC News. O canal canadiano informou que Greene morreu na segunda-feira, de causas naturais.
Greene foi indicado ao Óscar de Melhor Ator Secundário pelo papel como Kicking Bird no filme "Dança com Lobos", o épico faroeste de 1990 estrelado com Kevin Costner no papel principal.
O papel de Greene como curandeiro no filme, que ganhou o Óscar de Melhor Filme, ajudou a lançar uma carreira no cinema que o viu assumir papéis em "Die Hard 3: A Vingança" e "The Green Mile" (À Espera de Um Milagre), entre outros.
Greene era membro da Nação Oneida e da Reserva das Seis Nações, no sul de Ontário. Em 2016, foi condecorado com a Ordem do Canadá, uma das maiores honras civis do país por mérito.
Em junho, Greene recebeu o Prémio do Governador-Geral pelo conjunto da obra artística. Sobre as oportunidades para atores indígenas, Greene afirmou que "no começo, não havia nada, nenhuma saída real para a nossa atuação, a nossa narrativa, as nossas carreiras, o nosso talento."
"Mas hoje, há muito mais escritores e atores indígenas, muitos jovens a surgir e entrar na indústria. É ótimo ver isso", disse Greene.
A carreira televisiva de Greene incluiu papéis em "Northern Exposure", na década de 1990, "Reservation Dogs" e "The Last of Us". Graham Greene também apareceu em dois filmes da popular série de vampiros "The Twilight Saga" (A Saga Crepúsculo), em 2009 e 2012.