NATO leva bloqueio de sinais de GPS "muito a sério"

02 set, 2025 - 14:45 • Reuters
A NATO leva o bloqueio de sinais de GPS "muito a sério" e a aliança está a trabalhar "dia e noite" para evitar esse bloqueio, para garantir que a Rússia "não fará isso de novo", disse o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, esta terça-feira.
Rutte foi questionado sobre o bloqueio do sistema GPS do avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no domingo, enquanto esta estava a caminho da Bulgária, um incidente no qual há suspeita de interferência russa.
"É levado muito a sério", afirmou Mark Rutte numa conferência de imprensa no Luxemburgo. "Posso assegurar-vos que estamos a trabalhar dia e noite para combater isto, para prevenir, e para assegurar que não o fazem outra vez".
O líder da NATO acrescentou apenas que a interferência com o avião de von der Leyen é parte de uma campanha de "ameaças híbridas" da Rússia, como o corte de cabos submarinos no mar Báltico.
"Sempre odiei a palavra híbrido porque soa muito fofinha, mas híbrido é exatamente esta interferência de aviões comerciais, com efeitos potencialmente desastrosos", afirmou Mark Rutte, apontando que "a ameaça dos russos está a aumentar todos os dias".
"Não sejamos ingénuos, isto pode envolver um dia o Luxemburgo, pode chegar aos Países Baixos. Com a mais recente tecnologia de mísseis russos, a diferença entre a Lituânia na linha da frente e o Luxemburgo, Haia ou Madrid é cinco a 10 minutos. É o tempo que esse míssil demora a chegar a estas partes da Europa", avisou o secretário-geral da NATO.