  Noticiário das 14h
  02 set, 2025
Novo terramoto atinge Afeganistão na mesma região

02 set, 2025 - 13:43 • Daniela Espírito Santo , João Pedro Quesado

Abalo de magnitude 5.5 na escala de Richter registado na região sudeste do país.

[Em atualização]

Um novo abalo foi registado, esta terça-feira, na região do sudeste do Afeganistão. De acordo com a agência Reuters, houve um novo abalo de magnitude 5.5 na escala de Richter naquele país, dias depois do primeiro, que causou milhares de mortos e feridos.

Segundo a localização apontada pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o epicentro do sismo é muito próximo do que aconteceu no domingo passado, já segunda-feira no Afeganistão, e que fez pelo menos 1.411 mortos e 3.124 feridos, destruindo ainda 5.400 casas, segundo o mais recente balanço dos responsáveis do governo talibã.

Sismo no Afeganistão faz mais de 1.100 mortos e 3.200 feridos

