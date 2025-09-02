Novo terramoto atinge Afeganistão na mesma região

02 set, 2025 - 13:43 • Daniela Espírito Santo , João Pedro Quesado
[Em atualização]
Um novo abalo foi registado, esta terça-feira, na região do sudeste do Afeganistão. De acordo com a agência Reuters, houve um novo abalo de magnitude 5.5 na escala de Richter naquele país, dias depois do primeiro, que causou milhares de mortos e feridos.
Segundo a localização apontada pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o epicentro do sismo é muito próximo do que aconteceu no domingo passado, já segunda-feira no Afeganistão, e que fez pelo menos 1.411 mortos e 3.124 feridos, destruindo ainda 5.400 casas, segundo o mais recente balanço dos responsáveis do governo talibã.
As vítimas continuam a ser retiradas dos locais ma(...)