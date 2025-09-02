Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Putin recusa que Rússia queira atacar Europa e alega não se opor à entrada da Ucrânia na UE

02 set, 2025 - 13:25 • João Pedro Quesado com Reuters

A Ucrânia diz que não cabe à Rússia decidir ao que Kiev pode ou não aderir, enquanto a NATO diz que a Rússia não pode ter poder de veto sobre a adesão à aliança.

A+ / A-

O presidente russo, Vladimir Putin, recusou esta terça-feira ter intenção de atacar a Europa no caso de ser bem sucedida contra a Ucrânia, e alegou que não se opõe à adesão da Ucrânia à União Europeia.

Ao lado de Robert Fico, primeiro-ministro da Eslovénia, na China, Putin afirmou que "qualquer pessoa sensata percebe que a Rússia nunca teve, não tem, e não vai ter o desejo de atacar ninguém", acrescentando que essa ideia é ou "uma provocação ou incompetência", de acordo com a Sky News, e até "histeria".

A Ucrânia e os líderes dos países da Europa Ocidental não acreditam que Putin leve a sério a hipótese da paz na Ucrânia e alertaram que, se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, Putin poderá atacar a Europa e a aliança militar da NATO.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse após a cimeira com Putin no Alasca, em agosto, que acredita que Putin está "cansado" da guerra na Ucrânia, mas que ainda não se sabe se a paz pode ser garantida para pôr fim ao conflito.

Putin alegou que a Rússia foi forçada a agir na Ucrânia pelo que classificou como uma tentativa do Ocidente, com a ajuda da NATO, de tentar absorver todo o espaço pós-soviético.

"Quanto à adesão da Ucrânia à UE, nunca nos opusemos a isso", disse Putin, apontando depois que "quanto à NATO, essa é outra questão... A nossa posição aqui é bem conhecida: consideramos isso inaceitável para nós".

Uma potencial garantia de segurança para a Ucrânia — apoiada pelos Estados Unidos e pelas potências da Europa Ocidental — é uma das partes mais difíceis de qualquer futuro acordo de paz, de acordo com diplomatas e autoridades envolvidas nas discussões.

A Ucrânia diz que não cabe à Rússia decidir ao que Kiev pode ou não aderir, enquanto a NATO diz que a Rússia não pode ter poder de veto sobre a adesão à aliança que foi formada em 1949 para combater a ameaça da União Soviética.

Putin disse que discutiu a segurança da Ucrânia cimeira de 15 de agosto com Trump. "Há opções para garantir a segurança da Ucrânia caso o conflito termine", disse Putin. "E parece-me que há uma oportunidade de chegar a um consenso aqui."

A Rússia, disse Putin, estava pronta para cooperar com os Estados Unidos na central nuclear de Zaporizhzhia, a maior central nuclear da Europa. A Rússia assumiu o controlo da infraestrutura em março de 2022, logo após a invasão da Ucrânia.

"Podemos cooperar com parceiros americanos na central nuclear de Zaporizhzhia", declarou Putin, acrescentando que a questão foi discutida indiretamente com Washington, e que está preparado para trabalhar com a Ucrânia nessa questão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda