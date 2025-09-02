Sismo no Afeganistão. Agência da ONU para os Refugiados apela à solidariedade internacional

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apela à solidariedade internacional, na sequência da situação dramática no Afeganistão, após o sismo que provocou mais de 800 mortos.

O ACNUR alerta que o abalo agrava as condições já difíceis naquele país marcado pela pobreza, seca e milhões de refugiados.

Em declarações à Renascença, Joana Feliciano, do ACNUR em Portugal, sublinha que "cada contributo pode fazer a diferença, pode garantir abrigo, água potável, cuidados médicos e proteção a famílias que perderam tudo em apenas alguns segundos".

"A resposta humanitária tem um déficit de mais de 70% do financiamento necessário", o que significa que milhares de pessoas não terão o apoio que precisam, "a não ser que haja, claro, mais solidariedade internacional".

"Este desastre acontece num país já devastado por múltiplas crises: seca prolongada, pobreza extrema e o regresso forçado de milhões de pessoas dos países vizinhos"., enfatiza

O ACNUR diz estar presente no Afeganistão há quatro décadas, a dar respostas concretas. Por estes dias "estão a ser enviadas tendas, artigos de socorro e equipas de emergência para apoiar as famílias afetadas", ainda assim, "os recursos são muito escassos".

