Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sismo no Afeganistão. Agência da ONU para os Refugiados apela à solidariedade internacional

02 set, 2025 - 06:35 • Sérgio Costa , Ana Fernandes Silva

O abalo vem agravar as condições já difíceis do país marcado pela pobreza, pela seca e por milhões de refugiados.

A+ / A-

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apela à solidariedade internacional, na sequência da situação dramática no Afeganistão, após o sismo que provocou mais de 800 mortos.

O ACNUR alerta que o abalo agrava as condições já difíceis naquele país marcado pela pobreza, seca e milhões de refugiados.

Em declarações à Renascença, Joana Feliciano, do ACNUR em Portugal, sublinha que "cada contributo pode fazer a diferença, pode garantir abrigo, água potável, cuidados médicos e proteção a famílias que perderam tudo em apenas alguns segundos".

"A resposta humanitária tem um déficit de mais de 70% do financiamento necessário", o que significa que milhares de pessoas não terão o apoio que precisam, "a não ser que haja, claro, mais solidariedade internacional".

"Este desastre acontece num país já devastado por múltiplas crises: seca prolongada, pobreza extrema e o regresso forçado de milhões de pessoas dos países vizinhos"., enfatiza

O ACNUR diz estar presente no Afeganistão há quatro décadas, a dar respostas concretas. Por estes dias "estão a ser enviadas tendas, artigos de socorro e equipas de emergência para apoiar as famílias afetadas", ainda assim, "os recursos são muito escassos".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda