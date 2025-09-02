Sismo no Afeganistão faz mais de 1.100 mortos e 3.200 feridos

Sobe para mais de 1.100 o número de mortos na sequência do sismo no Afeganistão. A atualização foi feita esta manhã pelo Crescente Vermelho, o equivalente à Cruz Vermelha no Ocidente, que contabiliza ainda mais de 3.200 feridos.

De acordo com a organização, estão contabilizadas 1.124 vítimas mortais e 3251 feridos.

As vítimas continuam a ser retiradas dos locais mais atingidos. As autoridades estimam que o balanço pode aumentar significativamente.

Há ainda a indicação de mais de 8 mil casas destruídas, sobretudo na província de Kunar, a mais atingida.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apela à solidariedade internacional, na sequência da situação dramática no Afeganistão, após o sismo que provocou mais de 800 mortos.

O ACNUR alerta que o abalo agrava as condições já difíceis naquele país marcado pela pobreza, seca e milhões de refugiados.