  • Noticiário das 10h
  • 02 set, 2025
Sismo no Afeganistão faz mais de 1.100 mortos e 3.200 feridos

02 set, 2025 - 08:55 • Olímpia Mairos , com redação

As vítimas continuam a ser retiradas dos locais mais atingidos. As autoridades estimam que o balanço pode aumentar significativamente.

Sobe para mais de 1.100 o número de mortos na sequência do sismo no Afeganistão. A atualização foi feita esta manhã pelo Crescente Vermelho, o equivalente à Cruz Vermelha no Ocidente, que contabiliza ainda mais de 3.200 feridos.

De acordo com a organização, estão contabilizadas 1.124 vítimas mortais e 3251 feridos.

As vítimas continuam a ser retiradas dos locais mais atingidos. As autoridades estimam que o balanço pode aumentar significativamente.

Há ainda a indicação de mais de 8 mil casas destruídas, sobretudo na província de Kunar, a mais atingida.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apela à solidariedade internacional, na sequência da situação dramática no Afeganistão, após o sismo que provocou mais de 800 mortos.

O ACNUR alerta que o abalo agrava as condições já difíceis naquele país marcado pela pobreza, seca e milhões de refugiados.

Em declarações à Renascença, Joana Feliciano, do ACNUR em Portugal, sublinha que "cada contributo pode fazer a diferença, pode garantir abrigo, água potável, cuidados médicos e proteção a famílias que perderam tudo em apenas alguns segundos".

O sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter atingiu uma região montanhosa do leste do Afeganistão na noite de domingo, arrasando aldeias e deixando pessoas presas sob os escombros durante várias horas. Dezenas de habitações foram destruídas e muitas estradas permanecem bloqueadas por derrocadas e por inundações registadas nos últimos dias.

O epicentro do tremor de terra foi localizado a 27 quilómetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar e a quinta maior cidade do Afeganistão.

O sismo de 6.0 foi seguido de duas réplicas de 4.5 e 5.2 na escala de Richter.

