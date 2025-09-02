Trump "muito desapontado" com Putin

O Presidente norte-americano, Donald Trump, diz estar "muito desapontado" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Em entrevista ao The Scott Jennings Radio Show, Trump garantiu que a sua administração está a planear ações para proteger os ucranianos na guerra contra a Rússia.



"Estou muito desapontado com o Presidente Putin, posso dizer isso, e nós vamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a viver", declarou o Presidente dos Estados Unidos, sem elaborar.

Posteriormente, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, Donald Trump disse que está "muito atendo ao que se passa na Ucrânia e adiantou: "tenho coisas que irei divulgar em breve" sobre a guerra, e lamentou que "milhares de vidas" tenham sido perdidas só na última semana.

O Presidente dos EUA mostra-se agora "desapontado" com Putin depois da cimeira de 16 de agosto entre os dois líderes, em Anchorage, no Alasca.

Após o encontro histórico, a Rússia não fez cedências nas exigências para um acordo de paz na Ucrânia e levou a cabo bombardeamentos contra Kiev, um dos quais atingiu a embaixada da União Europeia.