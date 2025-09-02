"Vamos entrar": Trump ameaça enviar tropas para Chicago

02 set, 2025 - 21:36 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta terça-feira que pretende enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago, mas recusou indicar uma data concreta para a possível mobilização.
Desde que tomou posse, Donald Trump já destacou a Guarda Nacional para as cidades de Los Angeles e de Washington DC, governadas por democratas.
"Vamos entrar. Não disse quando, mas vamos entrar" em Chicago, declarou Trump aos jornalistas reunidos no Salão Oval, na Casa Branca.
A ameaça surge no contexto de uma possível escalada da presença federal em cidades lideradas por democratas, uma estratégia que Trump tem promovido como resposta urgente à criminalidade — apesar de as autoridades locais indicarem uma queda nos homicídios, violência armada e assaltos em Chicago.
EUA
O presidente da câmara de Chicago, Brandon Johnson, garantiu no fim de semana que a polícia da cidade não irá colaborar com tropas da Guarda Nacional nem com agentes federais, caso Trump avance com o envio.
"Gostaria de receber chamadas de governadores e autarcas a pedir ajuda", disse Trump, insinuando que esperaria um pedido formal do estado, apesar de reiterar a sua intenção de agir unilateralmente.
O governador do Illinois, J.B. Pritzker, democrata e apontado como potencial candidato presidencial em 2028, declarou anteriormente que o Presidente não tem autoridade legal para enviar tropas ao estado sem o seu consentimento.
Por seu lado, as autoridades locais têm-se preparado para uma possível operação federal semelhante às que Trump já realizou em cidades como Los Angeles e Washington.
No sábado, o autarca Brandon Johnson, rodeado por outros líderes municipais, assinou uma ordem executiva para preparar a cidade para qualquer tipo de ação federal.
As declarações de Trump acontecem no dia em que a justiça considerou que a Casa Branca violou a lei ao enviar a Guarda Nacional para a cidade de Los Angeles, na Califórnia, durante manifestações contra as operações policiais anti-imigrantes irregulares.
Um juiz federal de São Francisco, Charles Breyer, determinou que a administração Trump violou deliberadamente a “Lei Posse Comitatus”, ao mobilizar tropas para reforçar operações federais em território norte-americano — uma prática proibida por essa legislação.
A lei, com mais de um século de existência, limita severamente o uso de forças armadas em ações de aplicação da lei no interior do país, garantindo a separação entre poder civil e militar.
A administração Trump destacou 4.000 elementos da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais em Los Angeles, em junho, para controlar multidões e apoiar agentes federais em rusgas de imigração e operações antidroga.
O juiz classificou a ação como uma violação intencional da lei, sublinhando a gravidade do recurso a forças militares em funções que, segundo a Constituição dos EUA, são da exclusiva responsabilidade das autoridades civis.
A decisão poderá ter implicações legais sérias e reacende o debate sobre o uso político das forças armadas em solo americano, especialmente em contextos de elevada tensão social e política.