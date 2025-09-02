"Vamos entrar": Trump ameaça enviar tropas para Chicago

O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta terça-feira que pretende enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago, mas recusou indicar uma data concreta para a possível mobilização.

Desde que tomou posse, Donald Trump já destacou a Guarda Nacional para as cidades de Los Angeles e de Washington DC, governadas por democratas.

"Vamos entrar. Não disse quando, mas vamos entrar" em Chicago, declarou Trump aos jornalistas reunidos no Salão Oval, na Casa Branca.

A ameaça surge no contexto de uma possível escalada da presença federal em cidades lideradas por democratas, uma estratégia que Trump tem promovido como resposta urgente à criminalidade — apesar de as autoridades locais indicarem uma queda nos homicídios, violência armada e assaltos em Chicago.

O presidente da câmara de Chicago, Brandon Johnson, garantiu no fim de semana que a polícia da cidade não irá colaborar com tropas da Guarda Nacional nem com agentes federais, caso Trump avance com o envio. "Gostaria de receber chamadas de governadores e autarcas a pedir ajuda", disse Trump, insinuando que esperaria um pedido formal do estado, apesar de reiterar a sua intenção de agir unilateralmente. O governador do Illinois, J.B. Pritzker, democrata e apontado como potencial candidato presidencial em 2028, declarou anteriormente que o Presidente não tem autoridade legal para enviar tropas ao estado sem o seu consentimento. Por seu lado, as autoridades locais têm-se preparado para uma possível operação federal semelhante às que Trump já realizou em cidades como Los Angeles e Washington. No sábado, o autarca Brandon Johnson, rodeado por outros líderes municipais, assinou uma ordem executiva para preparar a cidade para qualquer tipo de ação federal. Administração violou lei ao enviar tropa para Los Angeles As declarações de Trump acontecem no dia em que a justiça considerou que a Casa Branca violou a lei ao enviar a Guarda Nacional para a cidade de Los Angeles, na Califórnia, durante manifestações contra as operações policiais anti-imigrantes irregulares.