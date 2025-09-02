Xi Jiping recebe em Pequim "velho amigo" Putin e Kim Jong-un

02 set, 2025 - 21:02 • Catarina Severino Alves com Reuters
O Presidente da China, Xi Jinping, recebeu esta terça-feira os seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un. É primeira vez que os três líderes se reúnem em Pequim.
Xi Jinping recebeu Vladimir Putin para conversações no Grande Salão do Povo e, depois, na sua residência pessoal, chamando-o de "velho amigo". Algumas horas depois, chegou Kim Jong-un.
De acordo com a imprensa norte-coreana, Kim Jong-un terá viajado para a China com a filha, Ju Ae. Os dois foram recebidos por altos responsáveis chineses, como o ministro dos Negócios, Wang Yi.
Ju Ae já acompanhou o pai a grandes eventos militares e públicos, o que tem alimentado especulações de que poderá estar a prepara-se para uma posição de liderança.
Os três líderes mundiais deverão assumir o protagonismo na parada militar de quarta-feira, que comemora o 80.º aniversário do “Dia da Vitória”, data da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.
Além da exibição de equipamento militar perante os cerca de 50 mil espectadores, as autoridades planeiam libertar mais de 80 mil "pombas da paz" durante o evento.
Os analistas estão atentos a possíveis sinais de um reforço nas relações de defesa, após um pacto assinado entre a Putin e Kim, em junho de 2024, e a uma possível aliança entre a China e a Coreia do Norte — um desfecho que poderá alterar o equilíbrio militar mundial.
Dirigindo-se a Donald Trump, Xi Jinping afirmou esta segunda-feira, durante a Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, onde estiveram presentes 20 líderes de países não ocidentais, que “devemos continuar a assumir uma posição clara contra o hegemonismo e a política de poder”.
Ainda esta segunda-feira, Xi Jinping também manteve conversações com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O país tem sido alvo de críticas e ameaças com tarifas devido à compra de petróleo russo.
O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, classificou a cimeira como "performativa" e acusou a China e a Índia, os maiores importadores de petróleo russo, de serem "atores nocivos" ao alimentarem a guerra da Rússia contra Ucrânia.
Durante o encontro entre Putin e Xi, a Gazprom e a Corporação Nacional de Petróleo da China assinaram um acordo para aumentar o fornecimento de gás e estabeleceram um contrato para a construção de um novo gasoduto que poderá abastecer a China durante 30 anos.
Mais tarde, os líderes reuniram-se na residência pessoal do presidente chinês para continuar as conversações. Segundo a agência estatal russa TASS, Putin e Kim poderão também reunir-se após a chegada deste último.