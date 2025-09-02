Xi Jiping recebe em Pequim "velho amigo" Putin e Kim Jong-un

O Presidente da China, Xi Jinping, recebeu esta terça-feira os seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un. É primeira vez que os três líderes se reúnem em Pequim.

Xi Jinping recebeu Vladimir Putin para conversações no Grande Salão do Povo e, depois, na sua residência pessoal, chamando-o de "velho amigo". Algumas horas depois, chegou Kim Jong-un.

De acordo com a imprensa norte-coreana, Kim Jong-un terá viajado para a China com a filha, Ju Ae. Os dois foram recebidos por altos responsáveis chineses, como o ministro dos Negócios, Wang Yi.

Ju Ae já acompanhou o pai a grandes eventos militares e públicos, o que tem alimentado especulações de que poderá estar a prepara-se para uma posição de liderança.

Os três líderes mundiais deverão assumir o protagonismo na parada militar de quarta-feira, que comemora o 80.º aniversário do “Dia da Vitória”, data da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.

Além da exibição de equipamento militar perante os cerca de 50 mil espectadores, as autoridades planeiam libertar mais de 80 mil "pombas da paz" durante o evento.