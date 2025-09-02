Menu
  • Noticiário das 21h
  • 02 set, 2025
Xi Jiping recebe em Pequim "velho amigo" Putin e Kim Jong-un

02 set, 2025 - 21:02 • Catarina Severino Alves com Reuters

Os três líderes mundiais deverão assumir o protagonismo na parada militar de quarta-feira, que comemora o 80.º aniversário do “Dia da Vitória”, data da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.

O Presidente da China, Xi Jinping, recebeu esta terça-feira os seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un. É primeira vez que os três líderes se reúnem em Pequim.

Xi Jinping recebeu Vladimir Putin para conversações no Grande Salão do Povo e, depois, na sua residência pessoal, chamando-o de "velho amigo". Algumas horas depois, chegou Kim Jong-un.

De acordo com a imprensa norte-coreana, Kim Jong-un terá viajado para a China com a filha, Ju Ae. Os dois foram recebidos por altos responsáveis chineses, como o ministro dos Negócios, Wang Yi.

Ju Ae já acompanhou o pai a grandes eventos militares e públicos, o que tem alimentado especulações de que poderá estar a prepara-se para uma posição de liderança.

Além da exibição de equipamento militar perante os cerca de 50 mil espectadores, as autoridades planeiam libertar mais de 80 mil "pombas da paz" durante o evento.

Os analistas estão atentos a possíveis sinais de um reforço nas relações de defesa, após um pacto assinado entre a Putin e Kim, em junho de 2024, e a uma possível aliança entre a China e a Coreia do Norte — um desfecho que poderá alterar o equilíbrio militar mundial.

Dirigindo-se a Donald Trump, Xi Jinping afirmou esta segunda-feira, durante a Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, onde estiveram presentes 20 líderes de países não ocidentais, que “devemos continuar a assumir uma posição clara contra o hegemonismo e a política de poder”.

Ainda esta segunda-feira, Xi Jinping também manteve conversações com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O país tem sido alvo de críticas e ameaças com tarifas devido à compra de petróleo russo.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, classificou a cimeira como "performativa" e acusou a China e a Índia, os maiores importadores de petróleo russo, de serem "atores nocivos" ao alimentarem a guerra da Rússia contra Ucrânia.

Durante o encontro entre Putin e Xi, a Gazprom e a Corporação Nacional de Petróleo da China assinaram um acordo para aumentar o fornecimento de gás e estabeleceram um contrato para a construção de um novo gasoduto que poderá abastecer a China durante 30 anos.

Mais tarde, os líderes reuniram-se na residência pessoal do presidente chinês para continuar as conversações. Segundo a agência estatal russa TASS, Putin e Kim poderão também reunir-se após a chegada deste último.

