"Fake news": ​Trump nega problemas de saúde após rumores nas redes sociais

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou esta terça-feira os rumores que circularam nas redes sociais sobre um possível agravamento do seu estado de saúde.



Trump, de 79 anos, garantiu que esteve ativo durante o fim de semana prolongado do “Labor Day”, dando entrevistas e jogando golfe no seu campo privado na Virgínia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Estive muito ativo durante o fim de semana", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval, na Casa Branca.

Quando questionado sobre os rumores que circularam na internet, classificou-os como "fake news" (notícias falsas).

A especulação sobre a sua saúde intensificou-se na rede social X, após a ausência de compromissos públicos no final da semana passada e uma entrevista ao USA Today com o vice-presidente JD Vance, publicada na quinta-feira.

Durante a entrevista, Vance assegurou que Trump está "em boa forma", mas também deixou claro que está preparado para assumir o cargo de comandante supremo se necessário, o que contribuiu para alimentar ainda mais as teorias.

Até esta terça-feira, a última interação prolongada de Trump com a imprensa tinha ocorrido durante uma reunião de gabinete no dia 26 de agosto — uma sessão de mais de três horas, considerada a sua aparição mais longa em direto desde que assumiu a presidência.

Durante o fim de semana do “Labor Day”, Trump foi visto diariamente a sair da Casa Branca em direção ao seu campo de golfe.

Em abril, Trump foi submetido a um exame físico completo no hospital militar Walter Reed, que concluiu que tinha um ritmo cardíaco normal e nenhum problema de saúde significativo, segundo informações oficiais da Casa Branca.

No entanto, no dia 17 de julho, a porta-voz Karoline Leavitt revelou que Trump apresentava inchaço nas pernas e nódoas negras na mão direita, após imagens que mostravam tornozelos inchados e maquilhagem visível na mão.

Sean Barbabella, o médico pessoal de Trump, escreveu numa carta divulgada pela Casa Branca que os exames confirmaram o problema na perna se deve "a uma insuficiência venosa crónica", uma condição benigna e comum, especialmente a partir dos 70 anos.

O clínico explica que as nódoas negras na mão direita são uma ligeira irritação cutânea devido aos frequentes apertos de mão e uso de aspirina, que Donald Trump toma para prevenir doenças cardiovasculares.