Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Fake news": ​Trump nega problemas de saúde após rumores nas redes sociais

03 set, 2025 - 00:13 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano, de 79 anos, garantiu que esteve ativo durante o fim de semana prolongado do “Labor Day”, dando entrevistas e jogando golfe no seu campo privado na Virgínia.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou esta terça-feira os rumores que circularam nas redes sociais sobre um possível agravamento do seu estado de saúde.

Trump, de 79 anos, garantiu que esteve ativo durante o fim de semana prolongado do “Labor Day”, dando entrevistas e jogando golfe no seu campo privado na Virgínia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estive muito ativo durante o fim de semana", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval, na Casa Branca.

Quando questionado sobre os rumores que circularam na internet, classificou-os como "fake news" (notícias falsas).

A especulação sobre a sua saúde intensificou-se na rede social X, após a ausência de compromissos públicos no final da semana passada e uma entrevista ao USA Today com o vice-presidente JD Vance, publicada na quinta-feira.

Durante a entrevista, Vance assegurou que Trump está "em boa forma", mas também deixou claro que está preparado para assumir o cargo de comandante supremo se necessário, o que contribuiu para alimentar ainda mais as teorias.

Até esta terça-feira, a última interação prolongada de Trump com a imprensa tinha ocorrido durante uma reunião de gabinete no dia 26 de agosto — uma sessão de mais de três horas, considerada a sua aparição mais longa em direto desde que assumiu a presidência.

Durante o fim de semana do “Labor Day”, Trump foi visto diariamente a sair da Casa Branca em direção ao seu campo de golfe.

Em abril, Trump foi submetido a um exame físico completo no hospital militar Walter Reed, que concluiu que tinha um ritmo cardíaco normal e nenhum problema de saúde significativo, segundo informações oficiais da Casa Branca.

No entanto, no dia 17 de julho, a porta-voz Karoline Leavitt revelou que Trump apresentava inchaço nas pernas e nódoas negras na mão direita, após imagens que mostravam tornozelos inchados e maquilhagem visível na mão.

Sean Barbabella, o médico pessoal de Trump, escreveu numa carta divulgada pela Casa Branca que os exames confirmaram o problema na perna se deve "a uma insuficiência venosa crónica", uma condição benigna e comum, especialmente a partir dos 70 anos.

O clínico explica que as nódoas negras na mão direita são uma ligeira irritação cutânea devido aos frequentes apertos de mão e uso de aspirina, que Donald Trump toma para prevenir doenças cardiovasculares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda