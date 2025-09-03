Flotilha para Gaza lança apelo urgente por proteção e corredor de ajuda

Representantes eleitos de vários países a bordo da flotilha que navega para Gaza lançaram esta terça-feira um "apelo urgente" a governos e organizações internacionais, pela sua proteção durante a ação humanitária e pela abertura de um corredor de ajuda ao enclave.

Estes representantes eleitos de vários países apelaram, num comunicado conjunto que conta também com autoridades que não estão a bordo da flotilha, para a "abertura de um corredor humanitário imediato" para a Faixa de Gaza, que seja "seguro e permanente".

"Este é um imperativo moral, legal e humanitário. A população civil deve ter acesso a ajuda humanitária, livre de quaisquer constrangimentos ou atrasos", sublinharam.

A organização da ação humanitária, Global Sumud Flotilla, destacou em comunicado que a flotilha que saiu de Barcelona no domingo com o objetivo de chegar a Gaza segue o percurso planeado pelo Mediterrâneo, mas sem cinco dos barcos mais pequenos, por causa das condições do mar.

Integram a Global Sumud Flotilla ("sumud" é uma palavra árabe que significa "resiliência") centenas de pessoas de 44 países, incluindo três portugueses: a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

Outra das participantes é a ativista sueca Greta Thunberg, que apelou "à resistência" dos cidadãos face "ao fracasso" dos governos para enfrentar "o genocídio" perpetrado por Israel em Gaza.

No apelo urgente, assinado por deputados de Portugal, Polónia, Espanha ou Brasil a bordo da flotilha, os signatários sublinharam que a Global Sumud Flotilla se compromete em levar ajuda e de se solidarizar com o povo de Gaza, defendendo que deve "ter proteção total".

"Apelamos a todos os governos e instituições internacionais que protejam a flotilha até à sua chegada, segura, a Gaza, garantindo que a sua missão não é bloqueada nem ameaçada. Gostaríamos de salientar que a iniciativa Global Sumud Flotilla é uma iniciativa legal e que, por isso, não pode ser atacada ou bloqueada", pode ler-se.